Kasseler Lokal feiert 40. Geburtstag: Poesie für Podium-Speisen

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Das Podium-Team: Kneipengründer Rolf Both und Küchenchefin Christine Lohöfer feiern am Samstag den 40. Geburtstag des Lokals in dem roten Backsteinhaus an der Kölnischen Straße. © DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Die Gaststätte „Podium“ an der Kölnischen Straße wurde 1983 eröffnet. Am Samstag wird dort der 40. Geburtstag gefeiert.

Kassel – „1983 habe ich nicht gedacht, dass ich das mal über 40 Jahre mache“, sagt Rolf Both (65). In einem Kollektiv von sieben Leuten eröffnete der Erzieher die Kneipe „Podium“ an der Kölnischen Straße, in einem schönen Altbau direkt gegenüber dem Kasseler Hauptbahnhof. Damals war das „Podium“ eine Studentenkneipe, in der es viel Live-Musik und Kleinigkeiten zum Essen gegeben hat. Das hat sich bis heute gewandelt: „Wir machen kaum noch Konzerte, dafür gibt es mehr auf der Speisekarte.“

Das ist vor allem Christine Lohöfer (63) zu verdanken. Nachdem sich die anderen Mitglieder des Kollektivs zeitnah aus der Gastronomie verabschiedetet hatten, stieß die Frau, die eigentlich Musik- und Kunstlehrerin ist, etwa zehn Jahre nach Eröffnung zum Team. Damals war sie die Freundin von Rolf Both. „Was habt ihr nur für eine langweilige Speisekarte, habe ich damals gesagt.“ Christine Lohöfer änderte das und hat für das „Podium“ eine „anständige und ungewöhnliche Karte“, wie sie selbst sagt, entwickelt.

Was ist ungewöhnlich? „Bei uns gibt es zum Beispiel Gnocchi mit Sauerkraut“, sagt die Köchin. Am Anfang seien alle skeptisch wegen des Gerichts gewesen. Aber es sei gut angekommen. Ein Gast hat sogar ein Gedicht über die Sauerkraut-Gnocchi verfasst. „Heut hab ich mich was getraut, bestellt Gnocchi mit Sauerkraut.“ So beginnt das Werk des begeisterten Gastes, der die Küche und das Personal in höchsten Tönen lobt. Es endet mit den Worten: „Kommt nur herein und fasset Mut, im Podium ist es total gut.“ Ein schöneres Lob kann man sich kaum wünschen. Die Speisekarte bietet auch eine gute Auswahl für Vegetarier, es gibt auch vegane Gerichte. Und die Preise sind absolut erschwinglich.

Als nach etwa zehn Jahren die Beziehung zwischen Rolf Both und Christine Lohöfer auseinanderging, blieben sie dennoch Geschäftspartner und vor allem Freunde. Heutzutage werden die beiden von einem jungen Team, die Mitarbeiter sind zwischen 20 und 25 Jahre alt, unterstützt. Während vor 40 Jahren nur Studenten zu den Gästen zählten, besuchen heute drei Generationen die Gaststätte in dem roten Backsteinhaus. Die jüngsten Gäste sind 18, der älteste Gast ist 86. Heute bringen die einstigen Studenten ihre Kinder und Enkel mit.

Der Wandel zu einem Speiselokal habe mit dem Rauchverbot zu tun gehabt. „Das Thekengeschäft ist eingebrochen, nachdem man im Restaurant nicht mehr rauchen durfte“, sagt Rolf Both. Im „Podium“ gibt es aber nach wie vor einen Raum für Raucher. Die können sich aber auch nach draußen auf die Terrasse setzen, die 1990 angebaut worden ist.

Als es vor Jahren mal Schwierigkeiten mit dem Vermieter gab, da überlegten die beiden Gastronomen, das „Podium“ an anderer Stelle zu eröffnen. Eine Umfrage unter den Gästen habe sie eines Besseren belehrt, so Christine Lohöfer. Die Lage in der Innenstadt und der schöne Altbau würden eindeutig für diesen Standort sprechen.

Ans Aufhören denken die beiden, die sich mittlerweile im Rentenalter befinden, allerdings noch nicht. Sie haben erst kürzlich einen weiteren Fünf-Jahres-Vertrag mit dem Vermieter unterschrieben. „Ich liebe das Kochen“, sagt Lohöfer, die auch Catering anbietet, über ihre Motivation.

Natürlich habe es in den vergangenen Jahren auch Tiefpunkte gegeben, wie zum Beispiel durch Corona. Als sie den Laden damals schließen mussten, seien sie sich nicht sicher gewesen, ihn jemals wieder aufzumachen, so die 63-Jährige. Zum Glück kam es anders: Allerdings haben sie jetzt sonntags Ruhetag. „Irgendwie braucht man in unserem Alter schon einen freien Tag“, sagt Christine Lohöfer.

Der 40. Geburtstag vom „Podium“, Kölnische Straße 34, wird am Samstag, 9. September, ab 17 Uhr mit Grillen und kaltem Buffet gefeiert. Es gibt Musik von Max und Vadim (Fagott und Querflöte, Folk, Lieder), Martin Lüker (Solo-Programm Piano), Pyfinders (Band aus Eschwege Pop, Rock) und DJ Stein aus Frankfurt (80er, 90er). (use)