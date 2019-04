Polizei beobachtet Drogengeschäft in Nordstadt

Kassel. Ein Drogengeschäft wurde am frühen Freitagmorgen in der Nordstadt von Beamten den Reviers Mitte beobachtet.

Die Polizisten nahmen sowohl den 24-jährigen Verkäufer als auch den 38 Jahre alten Käufer fest. Während der Käufer später wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, soll der Verkäufer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Leonie Klement bemerkten die Polizisten den Deal gegen 3.50 Uhr auf ihrer Streifenfahrt in der Holländischen Straße. Dabei beobachteten die Polizisten den mutmaßlichen Dealer, als er versuchte, sich seiner Betäubungsmittel unbemerkt zu entledigen. Bei der Kontrolle des Mannes, der aus Syrien stammt und in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, fanden die Beamten diverse Tütchen Marihuana sowie mehrere Plomben mit Amphetamin und Kokain. Auch bei dem Mann aus Kassel, der im Verdacht steht, Drogen erworben zu haben, fand die Streife Kokain. Er muss sich nun wegen des illegalen Erwerbs von Drogen verantworten. use

