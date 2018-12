Unbekannte zerstören 17 Haltestellen in Kassel

Es ist eine Spur der Verwüstung, die sich durch Kassels entlang der Straßenbahn- und Buslinien zieht. Unbekannte haben die Fahrgastpavillons an 17 Haltestellen schwer beschädigt oder zerstört.

Insgesamt seien 30 große Scheiben zu Bruch gegangen, beklagt die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG). Die beziffert den Gesamtschaden auf 30.000 Euro. Eine solche Vandalismusserie sei völlig ungewöhnlich. „Wir erleben immer wieder mutwillige Zerstörungen, aber nicht in so einem großen Ausmaß“, sagt KVG-Sprecherin Heidi Hamdad. Ende November hat es nach Angaben des Verkehrsunternehmens insbesondere in Niederzwehren und im Kasseler Westen Zerstörungen gegeben. Davon betroffen waren die Bushaltestellen Anne-Frank-Straße, Töpfenhofweg und Wilhelm-Busch-Straße sowie die Straßenbahnhaltestellen Leuschnerstraße und Helleböhn.

Eine weitere Zerstörungsserie gab es auf dem Weg ins Druseltal. Hier wurden Scheiben an den Tram-Haltestellen Waldorfschule, Brabanter Straße, Wigandstraße, Christuskirche, Hessischer Rundfunk sowie an der Bushaltestelle Dönche beschädigt. Auch an den Haltestellen Halitplatz (Nordstadt), Auebad und Park Schönfeld (Niederzwehren) wurden Scheiben zertrümmert. Hinzu kamen Schäden durch Graffiti, Aufkleber und Zerkratzen. Bei einer Vandalismusserie rund um den 6. Dezember gab es Schäden an den Haltestellen Fraunhofer Institut, Hessenschanze, Jugendherberge und Brandaustraße.

Nach Angaben der Polizei hat die KVG Anzeige erstattet. „Wir ermitteln in dieser Angelegenheit“, sagt Polizeisprecher Jürgen Wolf. Dabei sei man auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0561) 91 00.