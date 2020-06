Streit um Zigaretten eskaliert: Schüsse fallen - Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Hier ist der Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert: Am Entenanger in der Innenstadt von Kassel. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Update vom Sonntag, 14.06.2020, 8.52 Uhr: Kassel - Der Streit ist laut Polizei Kassel in den frühen Morgenstunden am Sonntag (14.06.2020) eskaliert. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 53 Jahre alter Familienvater sowie sein 21 Jahre alter Sohn schwer verletzt.

Wie die Beamten des Polizeireviers Kassel-Mitte berichten, hielten sich Vater und Sohn am Sonntag gegen 1 Uhr zusammen mit zwei weiteren Personen im Bereich der Garnisonskirche in der Nähe des Entenangers in Kassel auf. Dann trat eine weitere vierköpfige Personengruppe auf sie zu und fragte nach Zigaretten.

Aus dieser Situation heraus entwickelte sich ein Streit, der letztendlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei sei der 21-jährige Sohn laut Polizei vermutlich durch den Einsatz eines Schlagringes erhebliche verletzt worden.

Dann eskalierte der Streit in der Innenstadt von Kassel vollkommen: Als der 53-jährige Vater bereits am Boden lag, feuerte einer der Angreifer offenbar mehrfach mit einer Schreckschusswaffe auf und in die Nähe des am Boden liegenden Mannes. Laut Polizei zielgerichtet. Der 53-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich am Kopf verletzt.

Anschließend flüchtete die angreifende Gruppe in Richtung des Königsplatzes in der Innenstadt von Kassel.

Die Täter wurden der Polizei Kassel wie folgt beschrieben werden:

Alle vier Angreifer sollen etwa um die 25 Jahre alt sein.

sollen etwa um die 25 Jahre alt sein. Südländisches Erscheinungsbild.

Einer der Täter trug weiße Schuhe sowie ein rotes T-Shirt.

Ein weiterer eine weiße Hose.

Ein dritter war mit einem längeren, dunklen Mantel bekleidet, diese Person trug einen Vollbart.

Von der vierten Person ist nur bekannt, dass diese dunkel bekleidet war.

Sowohl Vater als auch Sohn wurden in Krankenhäuser in Kassel eingeliefert. Der 53-jährige Mann wurde durch die aus nächster Nähe auf seinen Kopf abgeschossenen Schüsse aus der Schreckschusswaffe lebensbedrohlich verletzt. Mittlerweile habe sich der Gesundheitszustand laut Polizei in Kassel aber stabilisiert.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel hat die Ermittlungen übernommen. Es geht um versuchte Tötung. Da die angreifende Gruppe vom Tatort flüchten konnte, werden nun dringend Zeugen gesucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0561/9100 entgegengenommen.

Von Kathrin Meyer und Diana Rissmann

