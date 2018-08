Nach Alarm wegen Amokdrohung: Kasseler Schule nicht länger geräumt

Wegen eines möglichen Amoklaufs war die Kasseler Paul-Julius-von-Reuter-Schule am Mittwoch geräumt worden. Nun findet der Unterricht wieder statt. Auch Experten haben Entwarnung gegeben.

Dieser Artikel wird ständig aktualisiert, zuletzt um 12.51 Uhr: Großeinsatz der Polizei an der Paul-Julius-von-Reuter-Schule im Kasseler Stadtteil Mitte: Wegen eines angekündigten Amoklaufs wurde die Schule am Mittwochmorgen geräumt. Bei Polizei und im Schulsekretariat gab es kurz nach 7 Uhr jeweils zwei Anrufe, die entsprechende Taten ankündigten. Erst gegen 9.30 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Taschen und Rucksäcke wurden jedoch mit Metalldetektoren durchsucht.

Experten der Zentralen Psychologischen Dienstes an der Polizeiakademie in Wiesbaden kamen unterdessen zum Ergebnis, dass die Drohungen keine Hinweise auf eine ernst zu nehmende Gewalttat enthielten. Auch deshalb sollte der Einsatz der Beamten am frühen Mittag enden.

Schüler auch per WhatsApp informiert

Der Unterricht soll dann auch wieder stattfinden. Zuvor waren Schüler auch per WhatsApp-Gruppen informiert worden, dass es eine Amokdrohung gebe. Die Schüler sollten erst zur dritten Stunde kommen. Andere waren irritiert, weil ihnen gesagt wurde, es gehe erst um 11 Uhr weiter. Diejenigen, die trotz der Hinweise zur ersten Stunde gekommen waren, wurden gebeten, den großräumig abgesperrten Bereich um die Schule wieder zu verlassen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz - auch mit Spezialeinsatzkräften sowie einem Notinterventionsteam. Für den Verkehr waren Schillerstraße, Jägerstraße und Gießbergstraße gesperrt.

Die Polizei sucht nun nach dem Anrufer. Wer mit Straftaten droht, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren rechnen. Auch für die entstandenen Kosten solcher Einsätze müssen Täter aufkommen.

Nicht nur die Reuter-Schule musste geräumt werden. Auch an der Alten Landesschule in Korbach gab es eine Bombendrohung mit Folgen.

Polizeisprecher Matthias Mänz über den Einsatz:

Ähnlicher Fall im Mai

Bereits Ende Mai gab es einen ähnlichen Zwischenfall an der Reuter-Schule. Ein Anrufer, der anonym blieb, drohte damit, dass eine Bombe hochgehen sollte. Der Anrufer meldete sich via Notruf bei der Polizei, um seine Nachricht zu übermitteln. Vorsorglich wurde die Schule für einige Stunden geschlossen - obwohl die Experten der Polizei nicht von einer ernsthaften Gefahr ausgingen. Bis heute ist offenbar nicht klar, wer hinter der Aktion steckte. Nun ermitteln die Beamten, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen geben könnte.

Die Drohung im Frühjahr war nicht das erste Mal, dass die Reuter-Schule Gegenstand von Schlagzeilen wurde: 2016 war der 34-jährige Steven N. vor den Türen der Schule getötet worden. Er gehörte zur Kasseler Trinkerszene, die sich regelmäßig auf der Grünfläche an der Schillerstraße/Ecke Gießbergstraße an der Schule versammelte. Alkohol- und Drogenkranke hielten sich zu dieser Zeit regelmäßig auf dem Schulgelände auf und beschmutzten beispielsweise die Toiletten. Zudem hatte die Schule mit Beschaffungskriminalität zu kämpfen.

Die Reuter-Schule in Kassel

Die Reuter-Schule ist eine Berufs- und Fachoberschule in Kassel. Fachoberschüler können hier die Schwerpunkte Wirtschaft und Verwaltung oder Wirtschaftsinformatik auswählen. Zu den Ausbildungsberufen der Berufsschule zählen beispielsweise Kaufmann, Verkäufer, Automobilkaufmann, Fachlagerist, Sportfachmann, Sport- und Fitnesskaufmann sowie Veranstaltungskaufmann.