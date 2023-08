Polizei richtet AG „West“ nach Schüssen in Kasseler Nordstadt ein

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Nach den Schüssen in der Kasseler Nordstadt hat die Kasseler Kripo die Arbeitsgruppe (AG) „West“ eingerichtet.

Kassel - Die Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt in der Kasseler Nordstadt laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Hintergründe der Tat, bei der zwei Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.20 Uhr auf drei Männer geschossen hatten, sind derzeit noch unklar, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit.

Ein 35-jähriger Mann aus Fuldatal hatte dabei eine leichte Schussverletzung am Arm erlitten, die ambulant durch Rettungskräfte behandelt wurde. Zur Aufklärung des versuchten Tötungsdelikts ist bei der Kriminalpolizei noch am Donnerstag die Arbeitsgruppe (AG) „West“ eingerichtet worden. Die Ermittler der AG West bitten weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tat hatte sich nach derzeitigen Ermittlungsstand in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.20 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Holländischen Straße, Ecke Westring, ereignet. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den unbekannten männlichen Tätern, die mit einem Pkw vom Tatort geflüchtet waren, verlief bislang ohne Erfolg. Der Tatort wurde anschließend zur Spurensicherung abgesperrt.

Der Hintergrund der Tat, das Motiv sowie der genaue Ablauf der Auseinandersetzung seien momentan noch weitestgehend unklar, so Schaake. Es werde auch geprüft, ob es einen Zusammenhang zu der Schießerei gibt, die vor zwei Wochen (Mittwoch, 9. August) am Stern stattgefunden hat. Dort war einem 25-jährigen Mann, der aus Tunesien stammt, von einem Unbekannten ins Bein geschossen worden. Über die Nationalität des 35-jährigen Opfers aus Fuldatal machte die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft gestern keine Angaben.

Wer den Ermittlern der AG West Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. (use)