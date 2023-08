Polizei schnappt Dealer statt Schläger in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Fahndung nach einer gemeldeten vermeintlichen Schlägerei in der Kasseler Nordstadt führte am Sonntagabend zwar nicht zum Auffinden von Opfern oder Tatverdächtigen, dafür aber zur Festnahme eines bereits mit Haftbefehl gesuchten 28-jährigen Mannes und dem Fund von 86 Gramm Heroin.

Kassel - Verkehrsteilnehmer hatten der Polizei gegen 19.20 Uhr mitgeteilt, dass sich mehrere Personen am Holländischen Platz eine handfeste Auseinandersetzung liefern sollen, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake. Bei Eintreffen zahlreicher Streifen seien die Personen bereits in unterschiedliche Richtungen geflüchtet gewesen.

Nachdem Passanten einer an der Fahndung beteiligten Streife den Hinweis auf zwei in die Gießbergstraße gelaufene Beteiligte gegeben hatten, wurden dort zwei Männer kontrolliert. Opfer oder Tatverdächtige der Schlägerei waren beide offenbar nicht, dafür ergab eine Überprüfung der Personalien des 28-Jährigen, dass er bereits mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Betrugs von der Staatsanwaltschaft Chemnitz gesucht wird. Bei der Durchsuchung seiner Bauchtasche hätten die Polizisten die harten Drogen mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 3000 Euro gefunden und sie sichergestellt, so die Polizeisprecherin.

Der Festgenommene soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen illegalen Handels mit Heroin in nicht geringer Menge werden beim Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt. (use)