Polizei schnappt in Kassel gleich zwei Fahrraddiebe

Von: Kathrin Meyer

In Kassel wurden jetzt zwei Fahrraddiebe festgenommen. © Stefan Sauer / dpa

Gleich zwei Fahrraddiebe hat die Polizei am Donnerstag geschnappt. Auf frischer Tat wurde ein Dieb an der Friedrich-Ebert-Straße ertappt, ein anderer konnte aufgrund eine Alarmsicherung festgenommen werden.

Im ersten Fall hatte ein Mann an der Friedrich-Ebert-Straße versucht, ein Fahrrad zu entwenden. Eine Zeugin rief die Polizei. Ein Schloss des E-Bikes hatte der Täter laut der Polizisten bereits geöffnet, ein weiteres war er dabei, aufzubrechen. Der Mann fühlte sich offensichtlich ertappt und floh. Er wurde wenig später festgenommen.

In weiterer Fall ereignete sich im Industriepark Waldau. Dorthin war ein Mann mit seinem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Gegen 10 Uhr meldete die Alarmsicherung, dass jemand das Rad unbefugt bewegt. Kollegen teilten dem 54-Jährigen zeitgleich mit, dass sie beobachtet hätten, wie sein Fahrrad von einem Unbekannten in ein Fahrzeug geladen wurde. In diesem Fahrzeug hätten noch weitere Personen gesessen. Durch die Ortung des Alarmsystems konnte das Rad verfolgt werden.

Kurz hinter der niedersächsischen Landesgrenze hielt die Polizei das Fahrzeug auf einer Landstraße zwischen Lutterberg und Hann. Münden an, heißt es in der Mitteilung. Unmittelbar nach dem Anhalten flohen drei Tatverdächtige aus dem Auto in den nahegelegenen Wald. Einer der Verdächtigen konnte jedoch kurze Zeit unweit der Stelle aufgegriffen und festgenommen werden. Eine Fahndung nach den weiteren Fahrzeuginsassen blieb bislang erfolglos. (Kathrin Meyer)