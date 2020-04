Polizei schnappt mutmaßlichen Brandstifter

Kassel – Ein 22-jähriger Mann, der verdächtigt wird, am Donnerstagabend mehrere Gelbe Säcke angezündet zu haben, wurde dank eines Zeugen festgenommen.

Durch die brennenden Säcke entstanden an einer Hausfassade und an einem Damenrad Schäden von etwa 8000 Euro, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit.

Der Zeuge hatte gegen 21.25 Uhr an der Wilhelmshöher Allee, nahe der Fröbelstraße, beobachtet, wie der Mann mehrere Gelbe Säcke anzündete. Er wählte den Notruf 110, während er dem in Richtung Kirchweg laufenden Täter unauffällig folgte. Dieser setzte in der Pestalozzistraße weitere Gelbe Säcke in Brand, bevor nur wenige Augenblicke später die Handschellen für ihn klickten. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab, dass er 2,3 Promille intus hatte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Polizeibeamten den Festgenommenen in eine Gewahrsamszelle.

Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung der beiden Brände verhindert werden.