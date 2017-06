Polizei stoppte Verkauf von Marihuana

Kassel. Der Stern bleibt im Visier der Polizei: Ein 28-jähriger Algerier ist am späten Montagabend im Bereich der Hauptpost festgenommen worden. Er wird verdächtigt, einem 38-Jährigen Betäubungsmittel angeboten zu haben.

Die Beamten stellten neben sechs Tütchen Marihuana 100 Euro und zwei Handys sicher.

Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Werner sei Beamten des Innenstadtreviers der 28-Jährige gegen 22.45 Uhr aufgefallen, als dieser zu Fuß auf der Unteren Königsstraße in Richtung Holländischer Platz unterwegs war. Als er mit einem zweiten Mann vor der Hauptpost zusammentraf und in Richtung Gießbergstraße abbog, sprachen ihn die Beamten an. Beide Männer ergriffen zunächst die Flucht, seien dann aber von einer Funkstreife gestoppt worden. Während der 38-Jährige, der bei der Polizei wegen Drogendelikten kein Unbekannter ist, einräumte, dass der Jüngere ihm Drogen angeboten habe, fanden sie bei dessen Durchsuchung auch die Marihuana-Tütchen. Daher muss sich der 28-Jährige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel verantworten.