Polizei sucht Exhibitionist, der an Opel lehnte

Kassel – Ein 53-jähriger Mann wurde nach exhibitionistischen Handlungen im Bereich der Damaschkestraße am Samstagmittag vorläufig festgenommen.

Der Mann werde verdächtigt, sich neben Badegäste des FKK-Strandes im Buga-Gelände gelegt und an sich sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Er muss sich nun wegen „Exhibitionistischer Handlungen“ und „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ verantworten, teilt Polizeisprecherin Tabea Spurek mit.

Den Ermittler des für Sexualstraftaten zuständigen Kommissariats K12 der Kripo wurde zudem noch ein zweiter Fall von exhibitionistischen Handlungen in zeitlicher und örtlicher Nähe angezeigt. Ein noch unbekannter Mann habe sich am Samstag gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz der Messehallen einer im Auto sitzenden 31-Jährigen aus Lohfelden genähert, seine Hose heruntergelassen und sich „ihr in exhibitionistischer und sexueller Art und Weise gezeigt“. Der Mann hatte zuvor an einem hellblauen Opel Astra gelehnt. Ob es sich hier um seinen Wagen handelt, ist bislang noch unklar.

Die Frau konnte den Mann wie folgt beschreiben: Westeuropäisches Erscheinungsbild, etwa 30 Jahre alt, dunkler Bart, der den Mund umrahmt (Henriquatre Bart), schwarze Baseball-Cap, rot-weiß-gestreiftes T-Shirt und Jeans. Die Personenbeschreibung weicht von dem Erscheinungsbild des festgenommenen 53-jährigen Tatverdächtigen ab.

Hinweise: Tel. 05 61/9100