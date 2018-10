Nach einem Überfall in Kassel: Polizei sucht vier Räuber

Kassel. Vier unbekannte Täter sollen in der Nacht zum Mittwoch einem 45-jährigen Mann aus Kassel eine Tasche mit Geschäftseinnahmen geraubt haben.

Anschließend seien die Tatverdächtigen mit einem schwarzen Pkw mit offen stehender Heckklappe vom Tatort geflüchtet.

Der Notruf des 45-jährigen Geschäftsmanns wegen des Raubes war gegen 23.20 Uhr in der Nacht zum Mittwoch eingegangen, so Polizeisprecher Matthias Mänz. Die Täter sollen in der Malsburgstraße in den schwarzen Pkw, möglicherweise ein BMW, gestiegen und in Richtung Kölnische Straße/Tannenwäldchen geflüchtet sein, so das Opfer.

Wie das Opfer währenddessen am Tatort in der Elfbuchenstraße, nahe der Breitscheidstraße, den Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, sollen ihn dort insgesamt vier Männer geschlagen sowie getreten und dann die Tasche mit mehreren Tausend Euro geraubt haben.

45-Jähriger wurde leicht verletzt

Durch den Rettungsdienst wurde der leicht verletzte 45-Jährige ambulant versorgt. Die genauen Umstände der Tat sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die vier Täter schätzt der 45-Jährige auf ein Alter von 30 bis 35 Jahre und südosteuropäischer Herkunft. Einer soll ca. 1,65 Meter groß und kräftig gewesen sein, einen Vollbart und sehr kurze Haare gehabt sowie einen grauen Kapuzenpulli getragen haben.

Ein weiterer Täter soll etwa 1,80 Meter groß und kräftig bis stämmig sein und einen Kapuzenpullover getragen haben. Die beiden anderen Männer konnte das Opfer nicht näher beschreiben.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub oder der Flucht des schwarzen Pkw gemacht haben, melden sich unter Tel. 05 61/9100.

Rubriklistenbild: © Bernd Schlegel