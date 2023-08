Polizei sucht jungen Rollerfahrer nach Unfallflucht in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

die Polizei sucht einen jungen Rollerfahrer, der nach einem Unfall in der Obersten Gasse in Kassel geflüchtet sein soll. © Stefan Puchner/dpa

Ein Rollerfahrer soll in der Kasseler Innenstadt einen Unfall verursacht haben und anschließend geflüchtet sein. Die Unfallfluchtgruppe der Polizei bittet nun um Hinweise.

Kassel - Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls, der am Freitag, 21. Juli, in der Obersten Gasse (Mitte) passiert ist. Trotz der bisher angestellten Ermittlungen der Unfallfluchtgruppe und Zeugenbefragungen fehlten konkrete Hinweise, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake.

Wie eine 20-jährige Frau aus Kaufungen berichtete, wollte sie an dem Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr mit ihrem BMW von der Straße „Entenanger“ nach rechts in die Oberste Gasse abbiegen. Währenddessen hatte sich von links ein Motorroller genähert, dessen Fahrer den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigen Pkw offenbar erkannt hatte, aber nach Einschätzung der Autofahrerin auf dem regennassen Kopfsteinpflaster nicht mehr bremsen konnte und daher mit dem BMW kollidiert war. Der Rollerfahrer stürzte auf die Straße, stand aber sofort wieder auf, setzte sich auf das Zweirad und fuhr in Richtung Steinweg davon, ohne sich um den Schaden von rund 3000 Euro zu kümmern. Es soll sich um einen weiß-blauen Motorroller mit Versicherungskennzeichen gehandelt haben, der von einem etwa 18 Jahre alten Mann mit weißem Nike-Pullover, blauer Jeans und auffälliger Goldkette gesteuert wurde. Ob sich der junge Fahrer bei dem Unfall verletzt hatte, ist bisher nicht bekannt, so die Polizeisprecherin.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Roller und dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei. (use)