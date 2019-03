Polizei sucht Waffe und findet Marihuana

Kassel – Einen sogenannten Zufallsfund machten Beamte des Polizeireviers Nord vergangene Woche Mittwoch in einer Kasseler Wohnung. Die Wohnung wurde laut Polizeisprecher Torsten Werner wegen einer Schusswaffe durchsucht, die die beiden Bewohner bei einer Straftat in Oldenburg dabei gehabt haben sollen.

Neben einer Gaspistole stießen die Polizisten auch auf rund 600 Gramm Marihuana. Nun müssen sich die beiden 26 und 28 Jahre alten Männer, neben dem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, auch wegen illegalem Handel mit Betäubungsmittel verantworten.

Die Durchsuchung, für die es einen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft gab, habe am Mittwochmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Josephstraße (Wesertor) stattgefunden.

Grundlage der Durchsuchung sei ein Ermittlungsverfahren aus dem Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen, so der Polizeisprecher. Die beiden Kasseler stehen im Verdacht, am 18. Dezember 2018 den Besitzer eines Restaurants angegriffen zu haben.

