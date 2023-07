Polizei sucht Zeugen: Pkw fährt in geöffnete Tür von Pick-Up

Von: Kathrin Meyer

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Sonntag gegen 15.15 Uhr im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe gekommen. Wer den Unfall verursacht hat, ist noch unklar.

Kassel - Nach Angaben der Polizei hatte ein 54-jähriger Mann aus Kassel seinen Pick-Up in einer Parkbucht an der Baunsbergstraße vor der dortigen Minigolfanlage geparkt. Nach seinen Angaben stand er in der geöffneten Fahrertür des RAM 1500, als plötzlich ein von hinten kommender Peugeot in die Tür gefahren sei. Obwohl es einen lauten Knall gegeben habe, sei der Kleinwagen ohne anzuhalten in Richtung Heinrich-Schütz-Allee davongefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. An dem Pick-Up entstand laut Polizei ein Schaden von 6000 Euro.

Da ein Zeuge das Kennzeichen des flüchtenden Autos notiert hatte, führten die Ermittlungen der Polizei zwar zu dem Peugeot, die Halterin bestreitet jedoch die Verursachung des Unfalls. (Kathrin Meyer)

Hinweise an die Polizei unter 05 61/91 00