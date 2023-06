Polizist im Kasseler Vergewaltigungsprozess: Freunde von Opfer feierten weiter

Landgericht

Ein 30-jähriger Mann muss sich vor dem Kasseler Landgericht wegen Vergewaltigung in fünf Fällen verantworten.

Kassel – „Er wurde verletzt und vergewaltigt. Seine Freunde sind reingegangen und haben einfach weitergefeiert. Das hat mich schockiert.“ Ein Polizeioberkommissar vom Revier Nord schilderte am Montag vor der 11. Großen Strafkammer des Kasseler Landgerichts seine Gedanken, die er bei einem Einsatz am 17. April vergangenen Jahres in der Discothek „Frau Tanz“ an der Mombachstraße in der Nordstadt hatte.

Damals wurden er und seine Kollegen zunächst in den frühen Morgenstunden in die Discothek gerufen, weil ein junger Mann Opfer eines Diebstahls geworden sein sollte. Später stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur Opfer körperlicher Gewalt geworden und bestohlen worden war, sondern auch auf der Unisex-Toilette des Ladens zum Oralverkehr gezwungen worden sein soll.

Für diese Taten muss sich derzeit ein 30-jähriger Mann aus Kassel auf der Anklagebank verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nicht nur die Vergewaltigung des Mannes vor. Er soll auch vier Frauen zwischen Februar und Juli vergangenen Jahres in Kassel vergewaltigt haben.

Am dritten Verhandlungstag stand die Vergewaltigung in der Discothek im Mittelpunkt, allerdings war das Opfer selbst nicht im Gerichtssaal erschienen.

Der Polizeibeamte schilderte, dass es dem Opfer sichtlich peinlich gewesen sei, von der Sexualstraftat zu berichten. Das habe der junge Mann erst gemacht, nachdem er bereits im Funkwagen gesessen habe. „Er stand extrem unter dem Eindruck des Geschehens, er war völlig fertig“, sagte der Polizist über das Auftreten des Opfers. „Er konnte das kaum aussprechen, dafür hat er mehrere Anläufe benötigt.“

Ein 28-jähriger Polizist berichtete im Zeugenstand, dass das Opfer ihm erzählt habe, dass es beim späteren Haupttäter und dessen Begleitern eine Ecstasy-Tablette in der Discothek gekauft habe. Anschließend hätte ihn die Gruppe aufgefordert, mit in den Toilettenbereich zu kommen, weil es dort noch etwas zu klären gebe.

Laut Anklage soll der Angeklagte mit Unterstützung seiner Begleiter dort die EC-Karte, Geld, das Mobiltelefon sowie die Nike-Schuhe des jungen Mannes an sich genommen haben. Schließlich soll der 30-Jährige das Opfer mit einem Kopfstoß zu Boden gebracht und zum Oralverkehr gezwungen haben.

Wie sehr diese Tat den jungen Mann beeinträchtigt hat, wurde auch an der Aussage einer 26-jährigen Polizistin deutlich, die ihn nach der Tat vernommen hat. Der junge Mann habe die Schuld bei sich selbst gesucht, schilderte die Zeugin. So etwas werde ihm nie wieder passieren, habe er gesagt. Er habe ihr auch erzählt, dass er mit niemandem darüber geredet habe, was ihm in der Toilette widerfahren sei. Und das wolle er wohl auch nicht in Zukunft machen.

Eine Aussage vor Gericht wird dem jungen Mann nicht erspart bleiben. Er ist für einen späteren Verhandlungstag erneut geladen worden. Der Prozess wird am 27. Juni fortgesetzt. (use)