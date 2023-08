Polizistin auf Heimweg beobachtet berauschten Fahrraddieb in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Nach dem Nachtdienst hat eine Polizistin einen berauschten Fahrraddieb beobachtet. © Rolf Vennenbernd

Die Freude über ein gestohlenes Mountainbike währte für einen Dieb am Montagmorgen vor einer Kasseler Schule keine drei Minuten. Dann wurde er schon von der Polizei geschnappt.

Kassel - Gegen 6.40 Uhr hatte er nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake vor einer Schule in der Schillerstraße das Schloss eines abgestellten Fahrrads geknackt. Dabei bemerkte der Mann offenbar nicht, dass der Diebstahl und die anschließende Flucht vor den Augen einer Polizistin des Reviers Mitte stattfand, die sich auf dem Heimweg vom Nachtdienst befand und sofort ihre Kollegen alarmierte. So konnten die hinzugeeilten Streifen des Reviers Mitte den 48-jährigen Dieb, der in Schlangenlinien auf dem gestohlenen Mountainbike unterwegs war, bereits kurze Zeit später in der Gießbergstraße festnehmen.

In der Hosentasche des Mannes aus Kassel hätten die Polizisten den Seitenschneider, mit dem er das Fahrradschloss aufgebrochen hatte, gefunden und sichergestellt.

Der Tatverdächtige zeigte neben seiner Fahrweise körperliche Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein Drogentest habe positiv auf Kokain, Amphetamine und Opiate im Urin des Mannes angeschlagen, weshalb ein Arzt bei ihm eine Blutprobe entnahm. Zusätzlich zu dem Fahrraddiebstahl muss sich der 48-Jährige, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, nun wegen „Trunkenheit im Verkehr“ verantworten. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an. (use)