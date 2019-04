Kopfschmerzen und Schlafstörungen: Probleme in der Pollensaison

Die Augen jucken, die Nase läuft: Niesen, Schnupfen und Bindehautentzündungen sind die klassischen Symptome einer allergischen Rhinitis – das ist der Fachname für Heuschnupfen.

Gerade jetzt in der Pollensaison machen die Symptome des Heuschnupfens laut dem Kasseler Hals-Nasen-Ohren-Arzt Lutz-Michael Schäfer vielen Menschen das Leben schwer. Doch damit nicht genug: „Patienten mit allergischer Rhinitis klagen zunehmend auch über Beeinträchtigungen im Alltag“, sagt er. Dazu gehörten Kopfschmerzen, Schlafstörungen, aber auch Beeinträchtigungen der geistigen Leistungsfähigkeit.

Das sei auch in einer Experimentalstudie nachgewiesen worden. 41 Patienten mit saisonaler allergischer Rhinitis (SAR) – also Heuschnupfen – ohne die Einnahme von Medikamenten und 41 gesunde Probanden wurden untersucht.

Das Ergebnis: Heuschnupfen-Patienten leiden deutlich unter einer verlangsamten Geschwindigkeit körperlicher Prozesse und einer eingeschränkten Gedächtnisleistung. Außerdem war die Lernfähigkeit eingeschränkt und die Untersuchten beurteilten ihre Lebensqualität negativ. Dies betrifft Schäfer zufolge auch Kinder, denn sie erlebten zunehmend mehr allergische Probleme.

Verminderte Leistungsfähigkeit in der Schule

Schäfer: „Fachärzte vermuten, dass zwischen 15 und 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen betroffen sind und in der Pollenflugzeit mit einer verminderten Leistungsfähigkeit in der Schule zu kämpfen haben.“ Daher sei es wichtig, die Betroffenen über ihre Situation aufzuklären und über Lösungen zu sprechen, beispielsweise eine sublinguale Therapie.

Diese Therapie ist eine Form der Hyposensibilisierung, einer Langzeitbehandlung, bei der Allergene wiederholt in einer so geringen Dosis verabreicht werden, dass es zu keiner allergischen Reaktion kommt. Durch diese Immuntherapie soll sich der Körper an das Allergen gewöhnen und langfristig die Überreaktion des Immunsystems auf das Allergen beenden.

Bei der sublingualen Therapie wird der Wirkstoff in Form von Tropfen oder Tabletten unter die Zunge gegeben und über die Schleimhaut aufgenommen. Bei der subkutanen Therapie wird der Wirkstoff unter die Haut gespritzt. Gerade bei Pollenallergikern ist auch eine Kurzzeit-Immuntherapie möglich, die eine schnellere Hyposensibilisierung mit höher dosierten Allergenextrakten ermöglicht.

Heuschnupfen-Symptome durch andere Allergene

Neben der allergischen Rhinitis (Heuschnupfen) gibt es auch die lokale allergische Rhinitis (LAR). Die Symptome beider Krankheiten ähneln sich, bei der lokalen Rhinitis fallen die üblichen Allergietests aber negativ aus. Betroffene sollten in solchen Fällen das Gespräch mit ihrem Arzt oder Allergologen suchen, rät Prof. Martin Wagemann vom Universitäts-Allergie-Zentrum (UAZ) in Düsseldorf.

Denn es gibt einen Test, mit dem sich die LAR feststellen lässt: die sogenannte nasale Provokation, bei der eine Lösung mit möglichen Allergie-Erregern direkt in die Nase gesprüht wird. Patienten brauchen dafür allerdings viel Geduld, weil sich der Test über Wochen hinziehen kann.

Jedes Allergen muss einzeln getestet werden. Zwischen den einzelnen Tests müssen je nach Ergebnis mehrere Stunden oder sogar ein ganzer Tag liegen. Je nach Schwere der Symptome kann sich der Aufwand aber lohnen.

Denn eine LAR ist ebenso behandelbar wie der reguläre Heuschnupfen, erklärt der Experte. Betroffene können also Medikamente wie Antihistaminika oder Cortison-Spray nutzen. Auch eine Immuntherapie kommt für sie infrage.

