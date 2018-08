Schlechte Kartoffelernte wegen Trockenheit: Pommes werden teurer

Preissteigerung: Die anhaltende Trockenheit bedroht die Kartoffelernte. Dadurch werden Pommes wahrscheinlich teurer. Norbert Knauber, Betreiber von Nobbi´s Imbiss, will die Erhöhung möglichst nicht an seine Kunden weitergeben.

Kassel. Wegen der anhaltenden Dürre wird die Kartoffelernte 2018 erheblich schlechter ausfallen als im Vorjahr. Das könnte die Preise für Pommes frites steigen lassen.

Davor warnt die kartoffelverarbeitende Industrie. Laut Kreisbauernverband erwarten auch die Kartoffelbauern in der Region eine sehr geringe Ernte. „Viele von den Kartoffelerzeugern rechnen mit Einbußen von 40 bis 50 Prozent“, sagt Reinhard Schulte-Ebbert. Er geht davon aus, dass die Preise in den nächsten sechs bis acht Wochen steigen werden.

Knollen in Übergrößen, die für die Pommes-Produktion benötigt werden, sind laut Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie (BOGK) schon jetzt rar. Sollte es in der Folge zu Preissteigerungen kommen, wollen Imbiss-Betreiber in Kassel sie aber nicht sofort an die Kunden weitergeben.

„Im Moment sind die Preise noch stabil“, sagt Benjamin Becker, Betreiber des Kult-Imbiss Hans Wurst an der Wolfhager Straße. Er rechnet mit einem Preisanstieg von zehn bis 20 Prozent – allerdings erst im Herbst. Ob er ihn dann an seine Kunden weitergibt, hängt von dessen Höhe ab. „Wenn der Preis extrem steigt, dann müssen wir das an die Kunden weitergeben. Alles unter 20 Prozent fangen wir aber selbst auf“, sagt Becker.

Ähnlich sieht das auch Norbert Knauber von Nobbi’s Imbiss an der Quellhofstraße: „Da müsste der Preis schon stark ansteigen, damit wir die Erhöhung an die Kunden weitergeben.“ Insgesamt kalkulierten Imbiss-Betreiber sehr knapp. Bei Pommes allerdings sei die Gewinnspanne recht gut. Sollte der Preis aber stark ansteigen, dann müsse er das an seine Kunden weitergeben. „Irgendwann rechnet sich das sonst nicht mehr“, sagt Knauber, der den Imbiss gemeinsam mit Sohn Christopher betreibt. Für gute Qualität seien die Kunden erfahrungsgemäß aber auch bereit, 20 oder 30 Cent mehr zu zahlen.

Knollen bleiben klein

Auch bei Berts Friterie an der Kölnischen Straße in Kassel haben die Pommes-Fans vorerst keine Preiserhöhung zu erwarten. „Bei uns bleibt der Pommes-Preis so, wie er ist“, sagt Betreiber Dirk Waldeck. Sein Lieferant habe bislang auch keine Erhöhung angekündigt. Waldeck bezieht die Kartoffelsticks für seine „Poutine“ aus den Niederlanden. Die kanadische Fast-Food-Spezialität besteht aus Pommes frites, Käse und Bratensoße.

Eine weitere Folge der Hitze könnte sein, dass Pommes nicht nur teurer, sondern auch kürzer werden. Aufgrund der Dürre gerieten die Kartoffelpflanzen vermehrt unter Stress und stellten das Wachstum ein, sodass die Knollen klein blieben, so der BOGK. Im Zweifel müsste die Industrie künftig kleinere Kartoffeln für die Pommes-Produktion verwenden. Entsprechend kürzer würden die Kartoffelstreifen.

Hans Wurst-Betreiber Benjamin Becker stört das nicht. Und seine Kunden, glaubt er, auch nicht. „Es ist egal, ob die Pommes lang oder kurz sind. Schmecken müssen sie“, sagt er.

