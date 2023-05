Präsidenten-Stichwahl: „Die Türkei ist immer für eine Überraschung gut“

Journalistin Dayala Lang arbeitet in Ankara

Die aus Kassel stammende Journalistin Dayala Lang berichtet von der Stichwahl am Sonntag aus der Türkei. Wir haben mit ihr über die Stimmung in dem Land gesprochen.

Kassel – Wie heißt der künftige Präsident der Türkei? Am Sonntag findet die Stichwahl zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und Kemal Kilicdaroglu statt. Die gebürtige Kasselerin Dayala Lang berichtet derzeit für den Westdeutschen Rundfunk aus der Türkei. Aktuell ist sie in Ankara. Im Interview erzählt uns Dayala Lang, wie die Stimmung im Land ist:

Frau Lang, Sie sind seit mehreren Wochen in der Türkei. Lässt sich die Stimmung in zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Ich könnte zumindest einmal die Stimmung vor dem 14. Mai und einmal die Stimmung nach dem 14. Mai wiedergeben.

Gern. Wie war die Stimmung vor dem 14. Mai, also vor dem ersten Wahltermin? Da waren alle Seiten sehr hoffnungsfroh: Die Erdogan-Unterstützerinnen und -Unterstützer waren sich sehr, sehr sicher, dass Erdogan wieder gewinnt, obwohl er in der Mehrheit der Umfragen hinter Kilicdaroglu lag. Zu dem Zeitpunkt haben aber schon alle Erdogan- und AKP-Unterstützer behauptet, die Umfragen seien in der Türkei nie aussagekräftig.

Und was war mit den Anhängern von Kemal Kilicdaroglu und der Opposition? Sie waren ebenso hoffnungsfroh, weil sie gerade diese Umfragen gesehen haben. Manche hatten sogar die Hoffnung, dass es womöglich gleich in der ersten Runde mit einem Sieg für Kilicdaroglu klappen könnte. Nur ein Beispiel: Hier in Ankara war zwei Tage vor dem 14. Mai eine große Wahlkampfveranstaltung des Oppositionsbündnisses – und sie glich einer Party: mit Musik, mit hupenden Autos, mit Menschen, die ausgedrückt haben, dass nun alles gut werden würde. So etwas kennt man in Deutschland nur, wenn ein großer Fußball-Titel gefeiert wird.

Und wie ist die Stimmung nun seit dem 14. Mai – dem Tag, an dem Erdogan knapp an der absoluten Mehrheit vorbeischrammte, aber dennoch weit vor Kilicdaroglu lag? Für alle Menschen, die die Opposition unterstützen, war der Tag ein riesiger Schock. Das kleine Geschäft hier in Ankara, in dem ich mir immer mal ein Sandwich kaufe, hatte sogar ein paar Tage geschlossen, weil die Betreiber so traurig waren. Nach ein paar Tagen haben sich die Menschen aber wieder aufgerafft. Und seit dieser Woche sind die Anhänger der Opposition wieder hoffnungsvoller und kämpfen um jede Stimme – die Frage ist, ob das reicht.

Und die Erdogan-Anhänger? Diese haben sich in der Wahlnacht bestärkt gesehen, auch wenn sich Erdogan zum ersten Mal einer Stichwahl stellen muss. Aber seine Anhänger sind sehr gelassen, fühlen sich weiter siegessicher.

Ist denn das auch die herrschende Meinung, dass die Sache klar ist für kommenden Sonntag? Zumal Sinan Ogan, der dritte Bewerber aus dem ersten Wahlgang, seine Unterstützer ermuntert hat, Erdogan zu wählen. Die Türkei ist immer für eine Überraschung gut. Sie ist ein sehr dynamisches Land, und deshalb ist es auch immer schwer, Prognosen abzugeben. Die neuesten Umfragen sehen Erdogan vorn. Er hat auf alle Fälle die besseren Chancen. Wobei man die Aussage von Sinan Ogan auch etwas relativieren muss. Hinter ihm stand eine weitere Partei, deren Chef wiederum dazu aufgerufen hat, Kilicdaroglu zu wählen.

Trotzdem bleibt hier der Eindruck, dass trotz aller anderslautender Meldungen im Vorfeld am Ende immer Erdogan die Nase vorn hat. Wie kommt es, dass die Menschen trotz all der Krisen im Land doch mehrheitlich für Erdogan sind? Ein Beispiel: Die Währungskrise ist hier ein großes Thema, aber seine Anhänger geben Erdogan nicht die Schuld dafür. Sie schieben diese Krise auf reiche Gruppierungen, auf reiche Machtzentren, die eine inflationäre Bewegung schüren, die Erdogan schaden möchten. Insofern übernehmen sie die Schuldzuweisungen Erdogans. Was auch nicht zu unterschätzen ist: Viele sehen in Erdogan einen starken Leader, einen starken Anführer – nicht nur von ihrem eigenen Land, sondern von der ganzen Welt. Für seine Anhänger sind die Sachen, die er bereits für das Land gemacht hat, so groß, dass wirklich viel passieren müsste, um von Erdogan abzuweichen.

Was sind denn das für Sachen? Es geht da sehr viel um Identitätspolitik und das, was Erdogans Partei für gläubige Musliminnen und Muslime getan hat: dass sich seine Partei zum Beispiel dafür eingesetzt hat, das Kopftuchverbot aufzuheben. Das ist ein zentraler Punkt, den viele AKP-Unterstützer anbringen. Früher war es Frauen mit Kopftuch nicht möglich zu studieren. Das hat viele ausgeschlossen. Die CHP dagegen, also die Partei von Kilicdaroglu, hat sich lange für das Kopftuchverbot ausgesprochen. Deshalb haben viele Angst, dass ihre Rechte eingeschränkt werden könnten, wenn die Opposition an die Macht kommt. Denn das ist ein sehr tiefsitzendes Trauma für die Menschen.

Daraus ließe sich aber auch schließen, dass längst nicht alle Jüngeren automatisch gegen Erdogan sind. Es sind zwei Lager, die durch die Gesellschaft gehen – unabhängig vom Alter, wobei man schon sagen muss, dass die Zustimmung für Erdogan bei den Jüngeren geringer ist im Vergleich zur kompletten Bevölkerung. Deshalb bemüht sich Kilicdaroglu auch so um die jungen Wählerinnen und Wähler. Er ist sehr aktiv in den Sozialen Medien und sieht zu, dass sein Team plattformgerechte Videos veröffentlicht, die sich an die Jüngeren richten.

Es heißt, viele Jüngere wollen der Türkei den Rücken kehren, wenn Erdogan wieder gewinnt. Ist das so? Die Jüngeren sind eine Generation Erdogan. Sie haben keine andere Regierung erlebt oder sind zu jung, um sich an andere Zeiten zu erinnern. Deshalb wünschen sich viele einen Wechsel. Und tatsächlich: Viele Jüngere wollen das Land verlassen, wenn sie könnten, auch wenn sie ihr Land lieben. Die Gründe sind Perspektivlosigkeit, die mit der Jugendarbeitslosigkeit zusammenhängt. Dann ist da die Währungskrise. Hinzu kommt die eingeschränkte Meinungsfreiheit. Die Jüngeren haben Angst, ihre Meinung zu teilen. Sie haben auch nicht das Gefühl, dass sie von ihrer Regierung geschützt und gefördert werden. Sie sehen einfach keine Zukunft in ihrem Land. Deshalb sprechen viele auch von einer Schicksalswahl.

Was wird passieren, wenn Erdogan wieder gewinnt? Es werden noch mehr Menschen das Land verlassen. Erdogan wird in seinem autoritären Kurs bestätigt. Die Sorge der Opposition ist, dass es in fünf Jahren dann gar keine demokratische Wahl mehr geben wird. Das Präsidialsystem wird sicher nicht abgeschafft. Und eine große Frage ist, was mit der Wirtschaft passiert – und ob sie Erdogan irgendwann zu Fall bringen wird.

