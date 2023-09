Preise für Diesel und Benzin in Kassel auf Jahreshoch – Ende des Anstiegs nicht in Sicht

Von: Johannes Rützel

Neues Jahreshoch: Am Dienstagvormittag kostete der Liter Superbenzin in Kassel teilweise mehr als zwei Euro. Kraftstoff, besonders Diesel, ist in Kassel im Vergleich zu anderen Städten auffallend teuer. © Johannes Rützel

Ein Ende des Anstiegs ist noch nicht in Sicht – Kassel ist im Vergleich auch besonders teuer. Ein Grund dafür: die Umstellung auf Winterdiesel.

Kassel – Die Spritpreise in Kassel haben ein neues Jahreshoch erreicht. Mehrere Tankstellen verlangten für den Liter Superbenzin am Dienstagvormittag mehr als zwei Euro. Diesel war mit rund 1,84 Euro pro Liter ebenfalls teurer als im Bundesdurchschnitt. Normalerweise fallen die Preise im weiteren Tagesverlauf dann wieder.

Laut Daten des ADAC ist zuletzt vor allem der Dieselpreis stark angestiegen und hat sich dem Benzinpreis angenähert. Ende August wurde an deutschen Tankstellen für den Liter Super E10 durchschnittlich 1,884 Euro verlangt, für Diesel 1,797.

Dafür seien die Börsenpreise ausschlaggebend, erklärt Dirk Lassen-Beck. Auch der Kurs des Euro zum US-Dollar sei gefallen, führt der Geschäftsführer der Albert Beck-Tankstellen an. Beim Diesel stünde außerdem der Wechsel auf Winterdiesel an: für Sommerdiesel gebe es schon jetzt weniger Lagerraum, deshalb steigen die Preise – wie jedes Jahr im Spätsommer – stärker.

Göttingen, Hannover, Frankfurt: Benzin und Diesel sind dort billiger als in Kassel

Der Blick auf benachbarte Städte wie Frankfurt am Main, Göttingen und Hannover zeigt, dass Kraftstoff in Kassel derzeit besonders teuer ist. Während die billigste Tankstelle Kassels laut der ADAC-Tankapp für den Liter Diesel am Dienstagmittag 1,759 Euro verlangte, waren es in Göttingen zwei Cent, in Frankfurt sechs Cent und in Hannover sogar elf Cent weniger. Bei Superbenzin war in Kassel das günstigste Angebot 1,889 pro Liter. Die billigste Tankstelle in Göttingen verlangte fünf Cent mehr, in Frankfurt war das Superbenzin zwei Cent und in Hannover sogar fünf Cent billiger. Bundesweit befindet sich Kassel laut Statistik des Vergleichsportals clever-tanken.de im Mittelfeld.

Dirk Lassen-Beck erklärt das mit der ungünstigen Lage Kassels, der Sprit werde großteils mit Lkw aus dem Ruhrgebiet herangefahren und dadurch teurer, vor allem wenn auch Diesel für die Lkw teuer ist.

In der Tendenz steigen die Preise für Kraftstoff seit Jahrzehnten. Gründe dafür sind Steuern wie die Ökosteuer, die Mehrwertsteuererhöhung auf 19 Prozent und die CO2-Abgabe, die Sprit ab 2024 noch mal etwas teurer machen wird. Bis 2020 ist in Deutschland die jährliche Fahrleistung von Privat-Pkw stetig gestiegen, das trieb die Nachfrage hoch. Auch der Rohölpreis erreichte im August einen Jahreshöchststand und könnte weiter steigen.

Beste Zeit für das Tanken: ADAC empfiehlt den Abend

Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken Spritpreise zu vergleichen und teure Anbieter zu meiden. So könne jeder Autofahrer den Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt fördern. Je nach Tageszeit veränderten sich auch die Preise – abends sei Sprit meist günstiger als morgens.

„Es gibt keinen Einblick in die tatsächliche Preisberechnung der Hersteller“, sagt Oliver Reidegeld, Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen. Auch deshalb würden die Großhandelspreise für Kraftstoff derzeit vom Bundeskartellamt untersucht – die Ergebnisse erwarte man. (Johannes Rützel)

