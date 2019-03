Stürmisches Prinzenpaar: Beim Karneval getroffen, auf der Kirmes verliebt

Der Karneval hat am Wochenende Fahrt aufgenommen und steuert auf seinen Höhepunkt zu. Wir haben mit dem Kasseler Prinzenpaar gesprochen und waren beim Sturm aufs Rathaus dabei.

Nina Minkler und Martin Waßmuth haben am Samstag mit vielen weiteren Narren das Kasseler Rathaus erstürmt. Die beiden sind nicht nur das aktuelle Prinzenpaar der „Gemeinschaft der Kasseler Karnevalsgesellschaften“, sondern gehen auch in der karnevalsfreien Zeit gemeinsam durchs Leben.

Wir haben mit dem 29-Jährigen, der als Qualitätsbeauftragter bei VW arbeitet, und der 27-jährigen Optikerin über den Karneval gesprochen.

Kassel ist eigentlich keine Karnevalshochburg. Was sagen Ihre Freunde und Kollegen dazu, dass Sie beide das Prinzenpaar geworden sind?

Nina Minkler: Bei mir haben sich Freunde und Kollegen nicht gewundert. Die haben eigentlich nur darauf gewartet, dass ich eines Tages Prinzessin werde. Das liegt an meinen Eltern.

Martin Waßmuth: Meine Kollegen bei VW waren schon überrascht, als sie davon erfahren haben. Viele wussten gar nicht, dass es in Kassel elf aktive Karnevalsvereine gibt. Da musste ich erst mal Aufklärungsarbeit leisten.

Wie sind Sie zum Karneval gekommen?

Nina Minkler: Wie gesagt, durch meine Eltern, die übrigens vor 20 Jahren das Prinzenpaar in Kassel waren. Mein Papa war schon als 16-Jähriger bei den „Windbiedeln“. Beim Karneval hat er auch meine Mutter kennengelernt. Als ich am 19. Januar 1992 geboren wurde, stand mein Vater noch in der Bütt beim Ordensfest der „Pääreschwänze“, als er erfahren hat, dass meine Mutter bereits in den Kreißsaal gebracht worden ist. Zwei Wochen nach meiner Geburt war ich schon beim Karneval in der Stadthalle dabei und meine Mutter hat getanzt.

Martin Waßmuth: Ich bin durch die Waldauer Entenkirmes, bei der ich von 2014 bis 2016 auch Kirmesvater war, zum Karneval gekommen. Die Kasseler Volksfeste und die Karnevalisten sind ja eng befreundet.

Und dann haben Sie sich auch beim Karneval verliebt?

Martin Waßmuth: Nein. Wir haben uns beim Karneval 2015 in der Zehntscheune in Waldau nur kennengelernt. Ein Paar wurden wir erst zur Entenkirmes im selben Jahr. Und wenn zwei Karnevalisten zusammenkommen, dann ist es einfach Gesetz, dass sie irgendwann Prinzenpaar werden.

Sie sind beide berufstätig. Die Aufgaben als Prinzenpaar sind mitunter zeitaufwendig. Wie vereinbaren Sie das?

Nina Minkler: Ich habe das mit meinem Chef und meinen Kolleginnen abgeklärt. Ich durfte zum Teil früher gehen und seit Donnerstag (Weiberfastnacht) habe ich Urlaub. Sonst wäre das alles mit den vielen Veranstaltungen nicht machbar.

Martin Waßmuth: Bei mir verhält sich das genauso. Mein Chef hat sofort gesagt, ich kann Urlaub nehmen, wenn es der Karneval erfordert.

Muss ein Prinzenpaar reich sein, um allen Untertanen etwas ausgeben zu können?

Martin Waßmuth: Nein, wir haben Unterstützer. Dem Ehrensenat gehören honorige Persönlichkeiten an, die uns helfen. Zudem haben wir Autogrammkarten, auf denen Sponsoren stehen. Damit finanzieren wir unsere Orden.

Nina Minkler: Nur meine Kleider nicht. Ich habe sechs Verschiedene, die müssen wir schon selbst zahlen.

Nordhessen gelten nicht gerade als Frohnaturen. Ist das ein Vorurteil, das die Kasseler Karnevalisten aus der Welt schaffen können?

Nina Minkler: Ja, definitiv. Wer einmal mit uns gefeiert hat, der weiß, dass das Vorurteil „Die Kasseler Karnevalisten gehen zum Lachen in den Keller“ nicht stimmt. Die Leute müssen nur zu uns kommen, dann können wir das Gegenteil beweisen.

Martin Waßmuth: Es heißt ja immer, nichts ist so ernst wie der Karneval, besonders in Kassel. Wir wollen den Menschen Freude bringen. Das kann natürlich auch ernsthafte Aspekte haben, zum Beispiel wenn man als Prinzenpaar ein Altenheim besucht.

Nina Minkler: Bei uns ist im Prinzip nur die Vorbereitung der Veranstaltungen ernst. Das liegt aber daran, dass wir die Menschen, die wir besuchen, auch ernst nehmen wollen. Wir wollen etwas weitergeben, deshalb verzichten wir als Prinzenpaar auch auf Blumen und Geschenke, sondern bitten um eine Spende für die „Kleinen Riesen Nordhessen“ (Anmerkung der Redaktion: Der Verein unterstützt unheilbar schwerstkranke Kinder und Jugendliche).

Sie sind eines der jüngsten Prinzenpaare in der Kasseler Geschichte. Bringen Sie frischen Wind in den Kasseler Karneval?

Nina Minkler: Ja, das machen wir. Wir gehören zu der Sparte von Prinzenpaaren, die nicht den ganzen Abend nur am Tisch sitzen und klatschen. Wir stehen gerne auf, tanzen und führen Polonaisen an. Wir wollen, dass niemand bei unseren Veranstaltungen ausgeschlossen wird. Weil wir noch so jung sind, können wir vielleicht auch andere junge Leute für den Karneval begeistern.

Worauf haben Sie sich in Ihrer Regentschaft am meisten gefreut?

Nina Minkler: Auf den Empfang beim Ministerpräsidenten in Wiesbaden und den Rathaussturm am Samstag.

Warum ist Martin ein guter Prinz?

Nina Minkler: Weil er ehrlich ist. Bei ihm ist nichts gekünstelt.

Was macht aus Nina eine gute Prinzessin?

Martin Waßmuth: Sie hat alles im Blick und kann Termine gut koordinieren. Obwohl mir das manchmal auch ein bisschen auf die Nerven geht. Sie organisiert schon alles zwei Wochen vorher, mir würden da zwei Tage reichen.

Nina Minkler: Dieses Problem haben wir aber nicht nur als Prinzenpaar, sondern auch im Alltag.

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Werden Sie bis Ostern auf etwas verzichten?

Martin Waßmuth: Ich bin mir noch nicht schlüssig, vielleicht verzichte ich bis Ostermontag auf Alkohol. Das habe ich schon zwei Mal gemacht.

Nina Minkler: Ich mache alles so wie immer und verzichte auf nichts. Wir können in der Fastenzeit allerdings wieder Dinge machen, auf die wir in den vergangenen vier Monaten aus Zeitmangel verzichten mussten: Regelmäßig Sport machen und sich mit Freunden treffen.

Das ist das Kasseler Prinzenpaar

Nina Minkler (27) wurde in Kassel geboren und ist in Baunatal aufgewachsen. Dort besuchte sie bis zur zehnten Klasse die Theodor-Heuss-Schule und machte dann eine Ausbildung zur Optikerin. Seit fast zwei Jahren lebt sie zusammen mit ihrem Freund Martin Waßmuth im Kasseler Stadtteil Waldau.

Martin Waßmuth (29) wurde in Kassel geboren und lebt schon immer im Stadtteil Waldau. Nach dem Besuch der Albert-Schweitzer-Schule machte er eine Ausbildung bei VW in Baunatal. Anschließend studierte er Maschinenbau an der Uni Kassel. Nun arbeitet Waßmuth bei VW, als Qualitätsbeauftragter.