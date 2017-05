Der PSA-Wert bei Prostata-Krebs

Der umstrittene Laborwert ist Thema in der Reihe „Hören, was gesund macht“

Die Bedeutung des PSA-Wertes bei Prostata-Krebs ist am 10. Mai 2017, um 17 Uhr, Thema in der Reihe „Hören, was gesund macht“ im Elisabeth-Krankenhaus Kassel.