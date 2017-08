Purer Luxus: In Kassel wurden ab den 1950er Jahren die Speisewagen der Bahn bestückt

+ Robert Petzold

Bitte einsteigen zur Zeitreise. Es geht zurück in die 1950er Jahre, als die mit Dampf betriebenen Fernzüge noch im Kasseler Hauptbahnhof hielten. Robert Petzold (85) aus Kaufungen kann sich noch gut an diese Zeit erinnern. „Ich bin als Kellner im Speisewagen mitgefahren“, sagt er. Damals studierte Robert Petzold Chemie in Marburg und verdiente in den Semesterferien Geld. „Gutes Geld“, wie der spätere Mitarbeiter von Kali und Salz sagt, denn die Kellner waren am Umsatz in den Zügen beteiligt.