Queerer Kasseler darf nicht spenden: Vorurteile beim Blutspenden halten an

Kassel

Vorurteile beim Blutspenden halten noch an: Auch ein queerer Kasseler wurde nun von der Spende ausgeschlossen. Ein neues Gesetz verspricht Besserung.

Kassel – Julien Franke studiert an der Uni Kassel Germanistik und Politikwissenschaften und arbeitet in Berlin bei der Fachstelle „TransInterQueer“ in der Aufklärungsarbeit. Der Kasseler ist seit elf Jahren mit seinem Partner zusammen. Er ist intergeschlechtlich, ihm wurde bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen.

Aber schon im Alter von fünf Jahren weiß der heute 35-Jährige, dass seine Identität männlich ist. 2017 ändert Julien Franke seinen Namen und lässt sein Geschlecht angleichen. Blutspenden beim TMD-Blutspendedienst in Kassel darf er seitdem nicht mehr.

Als seine Identität noch weiblich gelesen wird, spendet Julien Franke bei dem Blut- und Plasmaspende-Anbieter der Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste regelmäßig Blut. „Bestimmt zwei Mal im Jahr war ich dort. Ich empfinde das als Pflicht und möchte Menschen helfen, die das Blut brauchen“, sagt er.

Als er den Mitarbeitenden dann von seiner Namensänderung und der Geschlechtsangleichung berichtet, ändert sich der Umgang mit ihm, sagt er. „Mir wurde gesagt, ich sei ein Risiko. Ich musste gehen.“ Männer, die Sex mit anderen Männern haben, dürfen laut Bundesärztekammer nur Blut spenden, wenn sie in den zurückliegenden vier Monaten keinen Geschlechtsverkehr mit „einem neuen oder mehr als einem Sexualpartner“ hatten.

So soll das Risiko verringert werden, eine mögliche HIV-Infektion weiterzugeben. Diese Einschränkung stammt noch aus der Zeit der Aids-Krise – dahinter habe die Sorge gestanden, dass bei schwulen Männern das Risiko einer Virus-Weitergabe durch das Blutspenden enorm hoch sei. Vom Blutspenden ausgeschlossen sind andere Menschen hingegen nur, wenn sie mit häufig wechselnden Partnerinnen oder Partnern Sex haben.

Bei Julien Franke hat sich der Sexualpartner durch seine Geschlechtsangleichung jedoch nicht geändert – das Risiko auf eine HIV-Infektion somit auch nicht. Dennoch habe man ihn nicht zur Spende zugelassen. „Ich habe sogar die Sperrfrist eingehalten und komplett enthaltsam gelebt, um Blut spenden zu dürfen. Aber mir wurde nicht geglaubt“, so Julien Franke. Doch der Kasseler gibt nicht auf. Immer wieder sucht er den Blutspendedienst auf.

Ein Arzt habe ihn dann beim Vorgespräch nach Medikamenten gefragt, die er regelmäßig einnehme. Julien Franke erzählt von seiner Hormontherapie: Alle drei Monate bekommt er eine Testosteron-Spritze, da sein Körper nach der Angleichung keine eigenen Hormone bilden kann.

„Plötzlich war das dann der Grund, warum ich nicht spenden darf. Ich sei überdosiert, das würde sich auf das Blut auswirken. Das stimmt nicht generell“, kritisiert Franke. Zwar schließen einige Medikamente eine Blutspende in der Zeit des Umwandlungsprozesses aus, aber eben nicht alle. Aber bei Julien Franke habe man sich dazu nicht weiter erkundigt, sondern ihn direkt abgewiesen.

Durch eine Gesetzesänderung beim Blutspenden sollen die Geschlechtsidentität sowie die sexuelle Orientierung nun bald keine Rolle mehr spielen. Der Bundestag hat eine entsprechende Änderung des Transfusionsgesetzes beschlossen, der Bundesrat hat zugestimmt.

Nun muss die Ärztekammer die Neuerungen noch umsetzen. Damit soll die Diskriminierung beim Blutspenden enden, und das Sexualverhalten bei allen Menschen jeglichen Geschlechts und sexueller Orientierung gleich hinterfragt werden. Es soll künftig also um das Individualrisiko und nicht um ein Gruppenrisiko gehen. „Über die Gesetzesänderung freue ich mich“, sagt Julien Franke. „Jedes Blut ist doch gleich viel wert.

Natürlich soll die Spende sicher sein, aber generell queere Menschen vom Blutspenden auszuschließen, ist nicht richtig.“ Wenn ein Mann mit einem anderen Mann in einer festen Partnerschaft lebe, gebe es keinen Unterschied zu heterosexuellen Beziehungen, so Franke. „Es wird aber aktuell noch ein Unterschied gemacht.“

Das sagt der TMD-Blutspendedienst

Ein Mitarbeitender des TMD-Blutspendedienstes in Kassel sagt: „Aktuell ändert sich etwas im Transfusionsgesetz. Daher sind viele Kolleginnen und Kollegen bei Grenzfällen vorsichtig. Das ist richtig so.“ Die Mitarbeitenden seien angehalten, bei Unsicherheiten den potenziellen Spender oder die potenzielle Spenderin vorerst zurückzustellen und mit dem ärztlichen Personal Rücksprache zu halten.

„Die oberste Priorität hat sowohl die Spender- als auch die Patientensicherheit. Eine Blutspende soll für alle sicher sein“, so der Mitarbeitende. Es handele sich bei den Entscheidungen um „rein medizinische“: Bei der Zugabe von Testosteron seien Laborkontrollen notwendig. „Bald gelten neue Regeln des Transfusionsgesetztes. Dann werden weniger Unsicherheiten auftreten“, sagt er.

Das sagt die Aids-Hilfe Kassel

Das neue Transfusionsgesetz ist noch nicht durch die Bundesärztekammer umgesetzt worden. „Beim Blutspenden kommt es deswegen auch in Kassel noch immer zu Diskriminierung von queeren Personen – durch pauschale Ausschlüsse ebenso wie durch Vorurteile und einen unsensiblen Umgang durch Mitarbeitende vor Ort“, sagt Martin Gronau-Rautenkranz von der Aids-Hilfe Kassel.

Die gelebte Praxis bei den verschiedenen Diensten unterscheide sich zudem stark, was zu zusätzlichen Verunsicherungen führe. „Die Aids-Hilfe Kassel wartet darauf, dass die neuen Richtlinien der Bundesärztekammer zeitnah eine einheitliche Regelung festlegen, welche Risiken bei Blutspenden minimiert, ohne Menschen unnötig auszuschließen“, so der Sozialarbeiter.

Das Team setze sich dafür ein, dass Blutspendedienste, ebenso wie andere Einrichtungen des Gesundheitswesens, einen diskriminierungssensiblen Umgang mit queeren Menschen pflegen und die eigene Sensibilität durch Fortbildungen erhöhen.