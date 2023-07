Queeres Symbol: Stadt Kassel plant keinen Regenbogen-Zebrastreifen

Von: Hannah Köllen

In einigen deutschen Städten werden Regenbogen-Zebrastreifen als queeres Symbol angebracht. Die Stadt Kassel plant keinen bunten Fußgängerüberweg.

Kassel – Ein Zebrastreifen besteht aus mehreren weißen Streifen, ist doch klar. Oder? Nicht unbedingt – zumindest, wenn man in der hessischen Landeshauptstadt unterwegs ist: In Wiesbaden wurde kürzlich anlässlich des Christopher Street Days ein Regenbogen-Zebrastreifen angebracht. Dieser soll Zeichen der Akzeptanz und Toleranz gegenüber der queeren Community sein. Also gegenüber Menschen, die nicht heterosexuell sind beziehungsweise sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren.

Für die Stadt Kassel ist ein solcher Zebrastreifen nicht geplant, teilt Michael Schwab, Pressesprecher der Stadt, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Neben Wiesbaden gibt es auch in Bonn seit Kurzem einen Regenbogen-Zebrastreifen, in Köln und Düsseldorf sind die bunten Fußgängerüberwege geplant.

Dass es in Kassel keinen bunten Zebrastreifen geben soll, begründet Schwab mit der Verkehrssicherheit: „Nach der Straßenverkehrsordnung sind die für Fußgängerüberwege vorgegebenen Markierungen grundsätzlich weiß.“ Farbige Zebrastreifen hätten deshalb auch keine verkehrsrechtliche Funktion. „Würde man auf einer öffentlichen Verkehrsfläche einen farbigen Zebrastreifen aufbringen, ginge von ihm sogar eine besondere Gefahr für die Verkehrsteilnehmer aus“, sagt Schwab.

Kein Regenbogen-Zebrastreifen für Kassel geplant

Bei dem bunten Überweg in der Bonner Fußgängerzone handle es sich lediglich um „eine farbige Markierung in Regenbogen-Optik“. Er stelle keine Gefahr für Verkehrsteilnehmer dar, da er „keine straßenverkehrsrechtliche Bedeutung hat und Fußgängern keinen Vorrang einräumt“, betont Schwab.

Bei dem Überweg in Wiesbaden wurde ein schon vorhandener Zebrastreifen rechts und links mit einem bunten Regenbogen-Banner versehen. Dieser wurde bereits nach wenigen Tagen mit schwarzer Farbe beschmiert – die Polizei ermittelt nun gegen einen 18-Jährigen, wie mehrere Medien berichten.

Polizei: Straftaten wegen sexueller Orientierung auch in Nordhessen

Straftaten, die aufgrund von Vorurteilen des Täters bezogen auf die sexuelle Orientierung begangen werden, werden von der Polizei als Hasskriminalität mit dem Unterthemenfeld „sexuelle Orientierung“ eingeordnet, teilt Matthias Mänz, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Nordhessen, mit.

In Nordhessen sei es vergangenes Jahr zu einer solchen Straftat in Form einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien gekommen. Das Polizeipräsidium Nordhessen habe auch in den beiden Jahren davor jeweils eine solche Straftat verzeichnet. Hierbei handele es sich um Beleidigungen und Körperverletzungen.

Wunsch nach Regenbogen-Zebrastreifen auch in Kassel

Einen Regenbogen-Zebrastreifen als „Zeichen der Solidarität und der klaren Positionierung für die Rechte queerer Menschen“ begrüßt Nic Odendahl vom „T*räumchen Kassel“, einem Projekt der Aids-Hilfe Kassel. Aber damit sei es nicht getan. „Wir wünschen uns in erster Linie, dass queere Menschen in unserer Gesellschaft sichtbar sein können und dürfen, ohne ständig der Gefahr ausgesetzt zu sein, psychische oder physische Gewalt zu erfahren“, sagt Odendahl.

Wichtig sei, etwas gegen Diskriminierung zu tun – auch wenn es ungemütlich wird. Auch in Kassel gebe es Queerfeindlichkeit, „da es sich um eine Form der strukturellen Diskriminierung handelt“.

Immer mehr Städte setzen ein Zeichen: Regenbogen-Zebrastreifen, wie hier vor dem Rathaus in Kopenhagen. Auch in einigen deutschen Städten gibt es die bunten Überwege bereits, für Kassel ist keiner geplant. © Steffen Trumpf/dpa

Auch die Kasseler Künstlerin Doris Gutermuth spricht sich für einen Regenbogen-Zebrastreifen in Kassel aus: „Ich bin unbedingt dafür, dass wir einen solchen Fußgängerüberweg bekommen.“ Gutermuth ist Zebrastreifen-Aktivistin, sie illustriert die Grimm-Märchen im Zebrastreifen-Design und sammelt Verkehrszeichen von Fußgängerüberwegen aus anderen Ländern.

Damit möchte sie auf die Fußgängerüberwege aufmerksam machen. Zebrastreifen seien Lernort und Schutzraum zugleich. „Ich sage immer: Am Anfang war der Fuß, das Rad kam später.“ Als Ort für einen solchen Regenbogen-Zebrastreifen könne sie sich beispielsweise den Uni-Campus vorstellen.