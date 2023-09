Park Schönfeld Ost: Querung vorübergehend gesperrt

Von: Christina Hein

Teilen

Hügellandschaft: Zurzeit wird das Gelände zwischen Frankfurter Straße und Südtangente zu einer neuen Park- und Freizeitanlage modelliert. Park Schönfeld Ost soll laut Planer „vom Durchgangsraum zum Pausenpark“ umgestaltet werden. © Christina Hein

An der Frankfurter Straße sind die Arbeiten für den „Park Schönfeld Ost“ im vollen Gange. Der Rad- und Fußweg ist deshalb vorübergehend gesperrt.

Südstadt – Jetzt wird es ernst: Auf dem 30 000 Quadratmeter großen Gelände an der Frankfurter Straße zwischen ehemaligem Kinderkrankenhaus und Raiffeisenstraße entsteht ein neu gestalteter „Park Schönfeld Ost“. Die Erdarbeiten zur Modellierung der neuen Garten- und Freizeitanlage sind im vollen Gange. „Das Wetter ist zurzeit für die Arbeiten ideal“, sagt Volker Lange vom Umwelt- und Gartenamt, „das müssen wir ausnutzen.“ Bei Regen und durchweichtem Boden wären die Erdbewegungen in der Form nicht möglich. Jetzt gehe es zügig voran. Einziger Pferdefuß: „Wir mussten den Rad- und Fußweg, der das Gelände quert, sperren.“ Er wird von vielen als Verbindung zwischen Park Schönfeld und Buga-Gelände genutzt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Kein Durchkommen: Radfahrer und Fußgänger sollen die seit Kurzem eingezäunte Baustelle über die Kreuzung am Auestadion umfahren. © Matthias Lohr

Wie lange die Sperrung bestehen bleibt, könne nicht gesagt werden. Lange geht davon aus, dass sie spätestens Ende Oktober wieder aufgehoben werden kann.

Die Erdarbeiten auf dem Gelände zwischen Frankfurter Straße und Südtangente lassen schon die Topografie des neuen Parks erkennen: mit Hügeln, Aussichtspunkten, Rundwegen, Lärmschutzwällen, Wasserläufen und verschiedenen Natur- und Freizeiträumen. Der Schönfelder Bach erfährt eine Renaturierung.

Zerschnitten durch die Frankfurter Straße teilt sich der Park Schönfeld in zwei Bereiche: in den westlichen, historischen Teil, der sich mit seinen großen Teichen und einem hohen Baumbestand als beliebter Erholungsraum in der Südstadt etabliert hat, und in den östlichen Teil, der bislang als Durchgangsraum genutzt wurde.

Das soll sich jetzt ändern. Neue Nutzungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten mit Spielgeräten und Rückzugsbereichen bei gleichzeitigen Naturschutzangeboten sollen Menschen jeden Alters in die möglichst naturbelassene Freizeitoase locken.

Für die Bodenarbeit wird laut Lange zurzeit an verschiedenen Stellen die Grasnabe abgeschoben, damit später der Unterboden zum Teil mit Kies und Schotter für Wege und Erbauten frostfrei gegründet werden kann. „Damit nichts einsackt. Das sieht anfangs wild aus, aber man kann ja nicht einfach Erde auf das Gras schippen.“

Eine für die Zeit der Arbeiten vor allem für die Baufahrzeuge aufgetragene Schutzschicht an der Frankfurter Straße werde später wieder zurückgebaut. Der Park wird am Ende wieder einen so hohen Grünanteil haben wie zuvor, so Lange. Das Gesamtkostenvolumen beträgt – ohne Lärmschutzwände – eine Million Euro. Zweidrittel der Kosten sind Fördermittel.