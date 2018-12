Wir fragen, Kassel antwortet. Neue Plattform für Kassel

Was heißt es eigentlich in Kassel zuhause zu sein? Wie ist es in diesem grünen Fleck Nordhessens aufzuwachsen und zu leben? Welche Attribute haben Zugezogene gelockt und markiert ihr Umzug den entscheidenden Punkt im Stammbaum zukünftiger Kasseläner?

Keine Frage: Eine Stadt wie Kassel Heimat nennen zu können, hat viele Vorteile. quo People will es trotzdem – oder gerade deswegen - ganz genau wissen. Klar, der Blick vom Herkules auf die im Talkessel liegende Stadt war schon immer großartig – aber welcher Ort führt ihre persönliche Rangliste städtischer Schönheiten an? Gibt es Orte die Sie meiden oder ändern möchten? Ihre Meinung ist gefragt – und egal was Sie denken: Sie sind sicher nicht allein! quo PEOPLE ist eine neue Plattform in Kassel – und für Kassel. Ihre Antworten helfen dabei Lösungen für aktuelle Fragen zu finden und unsere Stadt besser zu verstehen. Online können Sie selbst entscheiden, zu welchen Themen Sie sich äußern möchten und welche Bereiche des täglichen Lebens Sie interessiert. Als Mitglied der quo PEOPLE Community sehen Sie anhand der Ergebnisse Ihrer Umfrage auf einen Blick, wie viele Kasselaner sich mit Ihnen auf den Weihnachtsmarkt freuen. Außerdem sammeln Sie bei jeder abgeschlossenen Teilnahme Punkte, die schnell und einfach in Gutscheine umgewandelt werden können. Lassen Sie Ihren Blick schweifen: über Kaskaden, Bergpark, Schloss und die langgezogene Gerade der Wilhelmshöher Allee – und entscheiden Sie die Zukunft Ihrer Stadt einfach mit! Ihre Meinung zählt! Melden Sie sich jetzt kostenlos und unverbindlich an – sammeln Sie Punkte, die bares Geld wert sind. www.quo-people.de Ihre Antworten von heute entscheiden mit über das Morgen.