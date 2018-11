„Rabatt-Bonbons“ versüßen den Einkaufsbummel

+ Morgen purzeln die Preise: Giesela Sandgaard von der Boutique Janett am Marktplatz hat schon Plakate für ihre Kunden entworfen. Foto: Peter Dilling

Am besonderen Freitag locken viele Geschäfte in der Baunataler City mit Preisnachlässen. Bis Weihnachten sind es keine fünf Wochen mehr. Es ist also höchste Zeit, Geschenke für die Liebsten zu besorgen und sich bei einem vorweihnachtlichen Einkaufsbummel inspirieren zu lassen.