Samen-Rohde feiert den Sommer

Kassel. Dank des großen Erfolges verlängert Samen Rohde die Fiskars-Rabatt-Aktion bis zum 17. Juni. Auf alle Fiskars Artikel gibt es weiterhin 20 Prozent Rabatt. Äxte, Scheren, Spaten, Schneidgiraffen, und vieles mehr aus der Schmiede des finnischen Herstellers – alles ist reduziert!

In Kooperation mit der Stadtimkerei Hernandez hat Samen Rohde eine wunderschöne Bienenweide zusammengestellt. Viele bunte Blüten verzaubern bis zum Frost den Garten und den Balkon in ein Blütenmeer. „Wir haben besonders auf die lange Blühdauer und die Reihenfolge der Blüten geachtet, so das für Mensch und Bienen stets frische bunte Blüten zur Verfügung stehen“, sagt Frank Rohde. Nicht nur Honigbienen freuen sich über die vielen Blüten, auch Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge fliegen diese gerne an, da die Mischung besonders nektarreiche Pflanzen beinhaltet. „So kann jeder etwas für die Natur tun“, erklärt Rohde.