Streit um Radbügel: Wo sie gefragt sind und wo nicht

Von: Andreas Hermann, Bastian Ludwig

Teilen

Allein und verlassen: fünf von sieben Radbügeln am unteren Eingang des Waldauer Friedhofs. © Andreas Hermann

Von den einen wurden sie lange ersehnt, für die anderen sind sie zum Hassobjekt im Straßenverkehr geworden: Noch sind nicht alle 950 neuen Radbügel in den Stadtteilen montiert, da reißt die Debatte über Sinn und Unsinn der Abstellmöglichkeiten nicht ab. Hier einige Beispiele .

Auch an schönen Tagen noch wenig Bedarf: Vor den Helios Kliniken Kassel werden von den 13 Radbügel bislang nur wenige genutzt. © Bastian Ludwig

Hansteinstraße: An der Hansteinstraße stehen vor dem Haupteingang des Helios-Krankenhauses seit einigen Wochen 13 Radbügel. An diesen können bis zu 26 Fahrräder angeschlossen werden. Zuletzt wurden dort aber maximal vier bis fünf Räder gesichtet.

Verkehrshindernis: An der Riedelstraße/ Ecke Baumgartenstraße gibt es wegen des Wegzugs der Bücherei keinen Bedarf mehr für fünf Bügel. © Bastian Ludwig

Riedelstraße: An der Riedelstraße/ Ecke Baumgartenstraße wurden jüngst fünf Radbügel montiert, an denen bis zu zehn Räder abgeschlossen werden können. Anwohner Horst Möhlmann, der direkt an der Einmündung wohnt, übt sowohl am Standort wie auch an der Anzahl der Bügel Kritik. Bis Ende 2021 habe sich noch die Bücherei Kirchditmold auf Höhe der Bügel befunden. „Vor deren Umzug hätte es noch einen Bedarf gegeben“, sagt Möhlmann. Heute würden dort zwei Bügel reichen und diese seien zudem besser auf der anderen Straßenseite aufgehoben.

Am aktuellen Standort sorgten die Bügel für Verkehrsprobleme. Wer die Riedelstraße von der Harleshäuser Straße hinauffahre, müsse dem Verkehr aus der Baumgartenstraße Vorrang gewähren. Dies sei aber nicht möglich, wenn man bereits auf die linke Spur gefahren sei, um den Radbügeln auszuweichen. So hat Möhlmann mehrfach Autofahrer beobachtet, die rechts an den Bügeln vorbei über den Bürgersteig gefahren sind.

Ortsvorsteherin Elisabeth König (Grüne) räumt ein, dass die Entscheidung für den Standort getroffen worden sei, als sich die Bücherei noch nebenan befand. „Heute ist das überdimensioniert“, so König. Sie werde das Thema im Ortsbeirat aufgreifen.

Zentgrafenstraße: Die Radbügel an der Zentgrafenstraße, die sich auf Höhe der Zentgrafen Buchhandlung befinden, werden gut genutzt. Dies ist auch Orstvorsteherin König aufgefallen. Auch vor dem Nahkauf an der Teichstraße sollten noch weitere installiert werden.

Noch mehr Radbügel: 100 Meter von der RT-Haltestelle Kirchditmold wurden an der Christbuchenstraße vier Bügel aufgestellt. Dabei gibt es an der Haltestelle überdachte Radabstellmöglichkeiten. © Bastian Ludwig

RT-Halt Kirchditmold: An der Christbuchenstraße wurden vier Bügel montiert. Mehrere Anwohner halten dies für unnötig, weil sich 100 Meter entfernt an der RT-Haltestelle überdachte Radabstellplätze befinden.

Kirchditmolds Ortsvorsteherin König sieht aber einen zusätzlichen Bedarf. Dieser bestehe auch durch den benachbarten Spielplatz. Zudem beobachte sie häufig, dass die Radbügel zum Abstellen der E-Scooter genutzt würden. Dies sei positiv. Als Ortsvorsteherin habe sie zum Thema Radbügel bisher etliche Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten. Darunter viele positive, aber auch viele kritische. Sie suche jeweils die Diskussion.

Friedhof Waldau: Fahrradbügel sind inzwischen auch im Stadtteil Waldau angekommen – aufgestellt wurden sie zum Beispiel am Friedhof an der Nürnberger Straße nahe der Autobahn. Die Standorte für die Bügel waren auch hier vom Ortsbeirat vorgeschlagen worden. Der sprach sich bereits 2020 dafür aus, sie in Waldau an der Grundschule (vor dem Verwaltungsgebäude), auf dem freien Platz vor der Apotheke in der Nürnberger Straße, auf dem Sportplatz des Tuspo und am Friedhof zu montieren. Für den Friedhof schlug das Stadtteilgremium gleich drei Standorte vor – nämlich am unteren Eingang zum alten Teil, am unteren Eingang zum neuen Teil und an der Gedenkhalle am oberen Eingang. Nun stehen allein im unteren Bereich des Friedhofs insgesamt sieben Fahrradbügel ziemlich verlassen da. Ein Waldauer brachte gegenüber unserer Redaktion bereits sein Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass man an dem so weit von der Ortschaft entfernten Friedhof so viele Fahrradbügel aufgestellt hat.

Werden gut genutzt: die vier Fahrradbügel an der Dörnbergstraße. © Bastian Ludwig

Dörnbergstraße: In Höhe der Dörnbergstraße 5 wurden vor einigen Wochen vier Radbügel aufgestellt. Diese sorgten zunächst für Kritik von Anwohnern, weil nun Parkplätze für Autofahrer wegfielen. Zudem gebe es an dieser Stelle keinen Bedarf für Radabstellmöglichkeiten. Ein paar Wochen später zeigt sich nun aber, dass die Radbügel – zumindest tagsüber – gut genutzt werden.

Gemischtes Bild: Diese Radbügel an der Frankfurter Straße werden genutzt, benachbarte wenig. © Bastian Ludwig

Frankfurter Straße: An der Frankfurter Straße im Bereich der Südstadt ergibt sich ein gemischtes Bild. Im Abschnitt zwischen Weinberg und Auestadion-Kreuzung sind eine ganze Reihe von Bügeln aufgestellt worden. Daran hatte sich auch Kritik von Händlern entzündet, weil im Gegenzug Parkplätze weggefallen sind. Nun zeigt sich: Manche Standorte werden gut angenommen, andere kaum. Selten sind aber mehr als drei bis vier Bügel belegt, selbst bei großen Abstellanlagen. In den Verbindungsstraßen in Richtung Menzelstraße werden die neuen Bügel offenbar etwas besser angenommen.

Großer Bedarf: Die Radbügel am Philosophenweg sind fast alle gut belegt. © Bastian Ludwig

Philosophenweg: Auch hier gibt es eine ganze Reihe neuer Radbügel-Standorte. Von diesen werden fast alle genutzt. Eine Ausnahme bilden aktuell jene an der Friedrich-Wöhler-Schule, dies hat aber allein mit den Sommerferien zu tun.