Kasseler Radentscheid von den Stadtverordneten abgelehnt

Der Radentscheid in Kassel ist gescheitert. Die Stadtverordneten lehnten das Bürgerbegehren ab, das für bessere Bedingungen für Radfahrer sorgen sollte.

Fast 22.000 Menschen hatten sich mit ihrer Unterschrift dafür ausgesprochen, dass Kassel die Infrastruktur in der Stadt für Radfahrer deutlich verbessern soll. Dennoch erklärte die Stadt Ende Februar das Bürgerbegehren für unzulässig. Einige Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung seien darin nicht erfüllt.

Am Montag nun das offizielle Aus: In der Stadtverordnetenversammlung stimmte ein Großteil gegen den Radentscheid.

„Mehr als 20.000 Menschen haben deutlich gemacht, dass die Verkehrssituation sich in Kassel dringend für Radfahrer verbessern muss. Niemand, der in Kassel mit dem Rad unterwegs ist, wird dies bestreiten“, kritisiert Violetta Bock von den Kasseler Linken am Abend die Entscheidung der Stadtverordneten.

Auch ohne den Radentscheid plane die Stadt, vieles für Radfahrer zu verbessern. Dazu seien einzelne Ziele des Bürgerbegehrens aufgegriffen worden, hatte Oberbürgermeister Christian Geselle Anfang März gesagt.

So ist geplant, die Investitionen deutlich zu erhöhen. Für 2019 sind von der Stadt drei Millionen Euro für den Ausbau des Radverkehrs vorgesehen. Dazu werden Fördermittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro erwartet. Ab 2020 soll es eine Aufstockung durch die Stadt um 500.000 Euro jährlich geben.

Im laufenden Jahr soll es im Straßenverkehrsamt eine zusätzliche Radverkehrsplaner-Stelle geben. Zwei weitere Stellen sollen 2020 folgen. Das ist eine Verdoppelung des aktuellen Personaleinsatzes für die Radverkehrsplanung.