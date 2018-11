Radfahren in Kassel: Monatelanges Warten auf Radständer

Vor dem Gesundheitszentrum in der Wilhelmshöher Allee steht nur noch die Hälfte der Radständer zur Verfügung.

Kassel will attraktiver werden für Radfahrer. Wie die Wirklichkeit aussieht, erfährt man auf der Wilhelmshöher Allee. Seit Monaten fehlen dort Radständer. Die Geschichte eines Schildbürgerstreichs.

Kassel, da sind sich fast alle einig, soll attraktiver werden für Radfahrer. Darum haben in den vergangenen Monaten fast 22.000 Menschen für ein Bürgerbegehren zur Förderung des Radverkehrs unterschrieben. Die Initiative fordert nicht nur mehr und sichere Radwege, sondern auch neue Radständer. Mindestens 1000 zusätzliche Abstellmöglichkeiten sollen jedes Jahr in der Stadt entstehen. Wie schwierig das werden könnte, zeigt sich derzeit vor dem Gesundheitszentrum in der Wilhelmshöher Allee. Dort fehlt seit mehr als drei Monaten die Hälfte der Radständer.

Was wie ein Schildbürgerstreich klingt, begann Mitte August. Da wurden alte Radständer abmontiert und durch sechs neue ersetzt, die mittleren Reihen blieben jedoch leer. Stattdessen warnte ein Schild mehrere Wochen lang, dass vor dem Eingang des Gesundheitszentrums keine Räder mehr abgestellt werden dürften. Die Firma, die für den Austausch der Bügel verantwortlich ist, hatte vergessen, das Schild wieder abzubauen. Mittlerweile ist das Schild nicht mehr da, aber die sechs neuen Radständer fehlen immer noch.

Vor allem in der Mittagszeit und am frühen Abend ist es nun schwierig, einen Parkplatz zu finden. Manche Radler, die im Tegut einkaufen, das Fitnessstudio besuchen oder eine der zahlreichen Mediziner dort aufsuchen, schließen ihr Velo darum an einem der frisch gepflanzten Bäume ab.

Wir hatten bereits Anfang September bei der Stadt angefragt, wann die fehlenden Bügel montiert werden. Damals hieß es, "die fachliche Abstimmung zwischen den beteiligten Ämtern läuft noch. Sobald diese abgeschlossen ist, wird die Maßnahme umgehend ausgeführt."

Zwölf Wochen später hat sich immer noch nichts getan. Es sei nicht ungewöhnlich, dass die Arbeiten, die Teil des Nationalen Städtebauprojektes "Gestalterische Aufwertung der Wilhelmshöher Allee" seien, nach und nach erledigt werden, erklärt nun ein Sprecher aus dem Rathaus. Radfahrer, die keinen Platz mehr finden, wünschen sich dagegen, dass die Bügel einfach in einem ausgetauscht worden wären. Diese werde "voraussichtlich in den nächsten Wochen" geschehen, verspricht man im Rathaus. Unsere Frage, ob es einen Parkplatz für Autos in der Stadt gibt, der ähnlich lang nicht zur Verfügung stand, konnte die Stadt nicht beantworten.

