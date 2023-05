Radfahrer flüchtet nach Kollision mit Mercedes in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Polizei sucht einen Radfahrer, der an einem Unfall am Stern beteiligt gewesen ist. © Carsten Rehder / dpa

Nach einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem schwarzen Mercedes CLA am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr an der Stern-Kreuzung sucht die Polizei nach dem Radfahrer.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake war eine 24-jährige Frau aus Hann. Münden am Steuer des Mercedes auf der Kurt-Schumacher-Straße (vom Altmarkt kommend) unterwegs und stand an der Kreuzung zunächst an der roten Ampel.

Als diese auf Grün umschaltete und die Autofahrerin vom linken Fahrstreifen aus anfuhr, sei plötzlich mitten auf der Kreuzung von links (aus Richtung Fußgängerzone) ein Fahrradfahrer vor ihren Pkw gefahren und habe die Front gestreift. Der Radfahrer sei nach dem Zusammenstoß in Richtung Holländischer Platz gefahren. Es soll sich um einen dunkel gekleideten Mann mit Rucksack und Basecap gehandelt haben, der helle Haut und mutmaßlich blonde Haare hatte. Am Pkw der 24-Jährigen war durch den Unfall ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)