Freitag und Samstag bei Radio Maurer Battle der kompakten Lautsprecher

Radio Maurer, der Nordhessische Spezialist für perfekte Musikwiedergabe, lässt am Freitag, 29. November, von 10 Uhr bis 22 Uhr, in einer Boxen-Battle Klangrevolutionen hautnah miterleben.

Sechs Kompaktlautsprecher, die klein im Format aber groß im Klang sind, steigen bei Radio Maurer in den Ring:

Leichtgewicht

Der „KEF LS50“, der Kult-Kompakte und ehemalige Europäische Preisträger gegen den „KEF LSX“, Europas Funk-Laufsprecher des Jahres 2020.

Mittelgewicht

Der „Dynaudio Evoke 20“, die neue Zweiwege-Box von Dynaudio, die viele Konkurrenten alt aussehen lässt gegen den „B&W 705S2“. Der Technologietransfer nach unten geht weiter: Bowers & Wilkins wurde von den Lesern der HiFi-Fachzeitschriften „Stereoplay“ und „Audio“ zur Marke des Jahres 2019 gewählt.

Radio Maurer Lautsprecher Battle 705 S2 Gloss Black Grille Off © Radio Maurer Confidence c20 smoke front © Radio Maurer Dynaudio Confidence 20 - Blonde Wood 01 © Radio Maurer Evoke 20 blonde wood halfprofile © Radio Maurer ls50 black gallery 3 © Radio Maurer Products lsx group square © Radio Maurer

Schwergewicht

Der „B&W 805D3“. Test Audio schreibt über dieses Schwergewicht: „Es hieße ‚ Eulen nach Athen zu tragen, wellten wir lobende Worte über die neue D3-Serie von Bowers & Wilkins hinzufügen. Er tritt an gegen den „Dynaudio Confidence 20“, die Neuheit vom dänischen Studio-Profi und Kampfansage in der High End-Klase der besten Lautsprecher der Welt.

Diese Spitzenprodukte sind sonst nie im direkten Vergleich zu hören. Die Battle bei Radio Maurer ist also eine einmalige Gelegenheit. Der Spezialist, Dipl.-Ing. Reiner Maurer, sagt: „Soviel Musikgenuss hat es für so wenig Geld noch nie gegeben“. In weiteren Vorführungen sind die neuen Einstiegslautsprecher von B&W ab 265 Euro pro Stück zu erleben.

Smarte Audiowelten

Daneben kann man bei Radio Maurer smarte Audiowelten entdecken, die andere Art, Musik zu hören. In Wohnzimmer, Küche, Bad oder Büro, klein fein und fast ohne Kabel, dafür aber bis HiFi-Qualität, machen diese Systeme endlich Schluss mit dem Hören von Grusel-MP3. Auch hier kann man vergleichen und zwar die Spitzenhersteller B&W, Dynaudio, Bluesound und KEF – in Nordhessen nur bei Radio Maurer.

