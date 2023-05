Radklau in Kassel: Polizei nimmt mehrere Verdächtige fest

Von: Christina Hein

Verdächtige wegen Fahrraddiebstahl festgenommen: Erfolg bei der Kasseler Polizei. © Patrick Pleul

Allein an einem Tag konnte die Polizei am Wochenende Erfolge bei der Fahndung von Fahrraddiebstählen verbuchen. Es hab mehrere Festnahmen.

Sein Fahrrad nur kurz abstellen wollte ein 22-jähriger Kasseler am Freitagnachmittag in der Nähe eines Blutspendedienstes in der Innenstadt. Bei seiner Rückkehr fand er das aufgebrochene Schloss vor. Später erkannte er sein Fahrrad im Bereich Holländischer Platz wieder: gefahren von einem Unbekannten. Er alarmierte die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten Polizisten das gestohlene Fahrrad unweit in einem Kleintransporter auffinden.

Neben dem E-Bike des 22-Jährigen befand sich ein weiteres möglicherweise gestohlenes Pedelec, hochwertiges Werkzeug und Bargeld in Höhe von 2500 Euro im Fahrzeug. Fahrer und Beifahrer konnten nicht erklären, wie alles dorthin gekommen war. Sie wurden festgenommen und zum Revier verbracht.

Am gleichen Tag gab es einen weiteren Erfolg bei gezielten Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls: Gegen 19.10 Uhr wurden Polizeibeamte in der Frankfurter Straße, Höhe Hausnummer 180, auf einen Mann aufmerksam, der auf dem Gehweg mit einem E-Bike fuhr. Als die Beamten den Fahrradfahrer ansprachen und anhalten wollten, fuhr dieser davon. Auf einem umzäunten Firmengelände endete die Flucht.

Für das Fahrrad konnte der 28-Jährige ohne festen Wohnsitz keinen Eigentumsnachweis erbringen und nicht erklären, wie es in seinen Besitz gelangt war. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an. (Christina Hein)