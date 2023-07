Räuber schlägt Frau brutal ins Gesicht auf dem Kasseler Königsplatz

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein Mann hat versucht, eine junge Frau in den frühen Morgenstunden am Donnerstag auf dem Königsplatz auszurauben. Dabei hat er sie brutal ins Gesicht geschlagen.

Kassel - Wie das Opfer, eine 26-jährige Frau aus Kassel, berichtete, war sie gegen 4 Uhr an der Haltestelle „Königsplatz“ aus einer Regiotram ausgestiegen. Plötzlich sei der bislang unbekannte Täter auf sie zugekommen und habe Geld von ihr gefordert, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit.

Als die 26-Jährige der Forderung nicht nachkam, habe der Räuber auf die Frau eingeschlagen, woraufhin sie sich zurück in die noch an der Haltestelle stehenden Bahn geflüchtet habe. Der Täter sei ihr jedoch in die Tram gefolgt und habe ihr mehrfach brutal ins Gesicht geschlagen. Zudem habe er versucht, die Tasche der Frau zu entreißen.

Als dies scheiterte, sei der Unbekannte aus der Bahn geflüchtet und weiter in Richtung Stern gelaufen. Die nach der Mitteilung über den versuchten Überfall von der Polizei eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zur Ergreifung des Täters. Die 26-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, weshalb Rettungskräfte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, kurze hellbraune Haare, schwarzer Pullover, helle Jeans.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubversuch werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. (use)