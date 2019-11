Räuber schlagen und treten 29-jährigen Mann

Niederzwehren – Ein 29-jähriger Mann ist am Montagnachmittag in Niederzwehren Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Wie der 29-Jährige schilderte, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake, war er gegen 17.15 Uhr zu Fuß auf dem Weg zu einem Geldinstitut in der Frankfurter Straße, um die Einnahmen eines Geschäfts, in dem er arbeitet, einzuzahlen. Als er sich auf dem Fußweg zwischen der Knorrstraße und der Frankfurter Straße im Bereich einer Tankstelle befunden habe, soll er plötzlich von hinten angegriffen und auf den Boden gestoßen worden sein. Als er dort lag, sei auf den Mann eingeschlagen und eingetreten worden, wodurch er sich leichte Verletzungen zuzog.

Nachdem der oder die Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet sein sollen, habe er den Diebstahl des Geldmäppchens bemerkt. Ob es sich um einen oder mehrere Täter gehandelt hat, konnte das Opfer nicht erkennen. Er gab aber an, dass er mit schwarzen Turnschuhen getreten wurde. Direkt nach der Flucht der Täter sollen bislang unbekannte Zeugen den 29-Jährigen angesprochen und ihm Hilfe angeboten haben, nachdem sie seine Schreie gehört hätten.

Die Ermittler suchen die Zeugen, die den 29-Jährigen angesprochen haben sollen. Sie bitten zudem weitere Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Straßenraub gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter Tel. 05 61/9100 zu melden.

