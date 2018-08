Räuber schlugen 16-Jährige in der Karlsaue

Kassel. Zwei junge Frauen aus Thüringen sind am späten Samstagabend in der Karlsaue von drei Männern überfallen worden.

Das Tätertrio hatte es auf den Rucksack und das Smartphone des 16-jährigen Opfers abgesehen. Die Männer verletzten die Jugendliche und flüchteten mit ihrem lila Samsung Galaxy S8, teilt Polizeisprecher Torsten Werner mit.

Gegen 23 Uhr seien die ortsunkundigen jungen Frauen in der Karlsaue unterwegs gewesen. Im Bereich einer Brücke, nahe der Gustav-Mahler-Treppe, griffen sie drei junge Männer an, woraufhin die 16-Jährige fiel. Die Täter hätten zunächst versucht, ihr den Rucksack zu entreißen. Gemeinsam mit ihrer 18-jährigen Freundin wehrte sie sich dagegen und konnten ihn festhalten. Nach mehreren Schlägen und Tritten habe die 16-Jährige jedoch ihr Smartphone den Räubern überlassen. Die Täter flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Während zwei Männer in Richtung Orangerie sprinteten, rannte der Dritte in die entgegengesetzte Richtung.

Eine Passantin, die auf die Schreie der Opfer aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei. Die Fahndung nach den Männern verlief erfolglos. Die 16-Jährige erlitt Prellungen und Hautabschürfungen.

Der Polizei liegt nur eine vage Personenbeschreibung vor, da die Opfer aufgrund der Dunkelheit wenig sahen und durch den plötzlichen Angriff überrascht waren. Ihnen zufolge sollen die drei Männer etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und einer soll eine Baseballkappe getragen haben. Wie die Opfer berichteten, handelten die Täter in Sekundenschnelle und sprachen kein einziges Wort. (use)

Hinweise an die Polizei unter Tel. 05 61/9100.

