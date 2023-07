Räuber verletzt 43-Jährigen mit Messer auf Kasseler Königsplatz

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Ein 43-jähriger Mann ist auf dem Königsplatz von einem Räuber angegriffen und verletzt worden. © dieter schachtschneider

Ein 43-jähriger Mann ist bei einem versuchten Raubüberfall in der Nacht zum Dienstag auf dem Königsplatz mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Kassel - Rettungskräfte brachten das Opfer mit einer leichten Schnittverletzung am Rücken in ein Krankenhaus, das es glücklicherweise bereits wieder verlassen konnte. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake war der Notruf des Opfers gegen 2.35 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sofort hätten zahlreiche Streifen rund um den Tatort die Fahndung nach dem flüchtigen Täter, der als 25 bis 30 Jahre alter und etwa 1,75 Meter großer Mann mit dunklem Teint, kurzen lockigen Haaren und leichtem Bartschatten beschrieben wurde, aufgenommen.

Der 43-Jährige aus Kassel habe den Beamten des Kriminaldauerdienstes geschildert, dass er zu Fuß auf der Oberen Königsstraße in Richtung Stern unterwegs gewesen sei, als ihm der entgegenkommende Unbekannte in Höhe der Straßenbahnhaltestelle den Weg abschnitt und Geld von ihm forderte. Als er die Herausgabe ablehnte, sei es zu einem Gerangel gekommen, in dessen Verlauf der Täter plötzlich ein Messer zückte. Kurz nachdem der Unbekannte von ihm abgelassen hatte, habe der 43-Jährige bemerkt, dass er mit dem Messer am Rücken verletzt worden war.

Der Räuber, der einen dunklen Pullover und eine beige Hose getragen haben soll, flüchtete ohne Beute in Richtung Untere Karlsstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der Täter unmittelbar vor dem Raub an der Haltestelle in der Unteren Königsstraße (zwischen Martinsplatz und „Am Stern“) eine Frau mittleren Alters angesprochen und bedrängt haben. Die Frau könnte eine wichtige Zeugin sein. Sie sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)