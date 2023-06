Kein Brand, sondern Dampflok: Hessencourrier sorgt für Feuerwehreinsatz

Von: Kathrin Meyer

Zahlreiche Einsätze für Feuerwehr am Sonntag in Kassel. © Symbolfoto: Pixabay

Zahlreiche Einsätze für Feuerwehr am Sonntag in Kassel: Brand in Betrieb in Bettenhausen, Fläche brennt an der Damaschkestraße.

Kassel – Zu mehreren Einsätzen musste die Kasseler Feuerwehr am Sonntag ausrücken. Den größten Einsatz gab es um 14.28 Uhr in einem Betrieb Am Lossewerk in Bettenhausen. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. In einer Halle war es laut Mitteilung der Feuerwehr durch einen technischen Defekt zu einem Austritt von heißem Öl gekommen. Dadurch wurde Isoliermaterial einer Rohrleitung in 10 Metern Höhe entzündet und die Halle verraucht. Durch mehrere Einsatztrupps, zum Teil unter Atemschutz, wurde der Brand gelöscht, das Isoliermaterial nach draußen gebracht und nachgelöscht.

Parallel zum Brand Am Lossewerk wurde die Feuerwehr PKW-Brand auf die A 44 gerufen. Durch das Eingreifen von Ersthelfern konnte der Brand bereits vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Gegen 17.36 Uhr wurden der Feuerwehr gleich zwei Brände in Gebäuden gemeldet. In der Leipziger Straße sollte der Dachstuhl und in der Erzberger Straße ein Balkon brennen. Beim gemeldeten Dachstuhlbrand brannte Laub in der Dachrinne, das mit der Drehleiter abgelöscht wurde. In der Erzberger Straße brannte ein Mülleimer auf dem Balkon, der bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Bewohner gelöscht werden konnte.

Um 18.50 Uhr wurde dann noch ein kleinerer Waldbrand im Bereich der Damaschkestraße gemeldet. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer mithilfe von speziellen Löschrucksäcken, die für Vegetationsbrände eingesetzt werden.

Einen etwas kuriosen Einsatz hatte die Feuerwehr bereits am Vormittag. Um 11.23 Uhr rückte der Löschzug der Feuerwache 2 zusammen mit der Feuerwehr Nordshausen zur Straße Am Klosterhof aus. Dort war eine Rauchentwicklung in einem Gebäude gemeldet worden. Vor Ort gab es schnell Entwarnung. Der Rauch stammte lediglich vom Hessencourrier, der über die unweit des Klosterhofs gelegene Bahnstrecke auf dem Weg zum Bahnhofsfest nach Naumburg war. (Kathrin Meyer)