Rechtschreibschwäche an Grundschulen: Grundwortschatz soll es richten 

Eigentlich war er in Hessen bereits in der Mottenkiste der Bildungspolitik gelandet: Der Grundwortschatz. Doch nun feiert er seine Renaissance.

Eine Tagung an der Universität Kassel befasst sich vom 28. Februar bis 1. März mit dem kontroversen Thema.

Bis in die 1990er-Jahre wurde der Grundwortschatz in den Grundschulen noch angewandt. Lehrer vermittelten eine vom Kultusministerium vorgegebene Wörterliste zum Rechtschreiblernen. Dann aber galt das Modell als überholt, weil es sich nicht individuell auf die Spracherfahrungen der Schüler anpassen ließ und Wörter bloß auswendig gelernt wurden.

+ Norbert KruseGrundschul-didaktiker Ursache für die Rückkehr zum Grundwortschatz seien Medienberichte über die angeblich nachlassenden Rechtschreibleistungen der Schüler gewesen, sagt der Deutschdidaktiker Prof. Norbert Kruse von der Uni Kassel. Zur Rechtschreibung gebe es höchst unterschiedliche Studien. Wahrgenommen würden aber nur die Ergebnisse, die einen Leistungsverfall belegen, nicht diejenigen, die gleichbleibende oder bessere Rechtschreibleistungen gegenüber früher feststellten. Die Bildungspolitik sei durch den medialen Druck unter Handlungszwang geraten. Ein reformierter Grundwortschatz soll es nun wieder richten.

Während dieser in anderen Bundesländern bereits wieder eingeführt wurde, wird in Hessen aktuell darüber nachgedacht.

Hier wurde ein neues Grundwortschatzkonzept bereits in mehreren Grundschulen als Pilotprojekt ausprobiert. „Dabei geht es für die Kinder nicht mehr darum, Wörter auswendig zu lernen, sondern zu verstehen, wie unser Schriftsystem funktioniert“, so die Sprachdidaktikerin Dr. Anke Reichardt. „Dieser Wortschatz ist nicht zu verwechseln mit den Wörtern, die Kinder im natürlichen Spracherwerb lernen und sprechen können. Sondern es geht um den Schrifterwerb“, ergänzt Kruse.

+ Anke ReichardtGrundschul-didaktikerin Die beiden Didaktiker geben jedoch zu bedenken, dass unklar sei, ob sich auf diese Weise die Rechtschreibleistungen verbessern lassen. Doch sie sehen es pragmatisch: „Schwarz-Grün hat die Wiedereinführung im Koalitionsvertrag beschlossen, wir sind als Wissenschaftler nun dazu aufgefordert, das Beste daraus zu machen“, sagt Reichardt.

Die Grundschuldidaktiker sehen aber auch ganz andere Stellschrauben, um die Voraussetzungen für gutes Lernen an den Schulen zu verbessern. So seien die Lehrer aktuell durch Inklusion, eine stete Zunahme der Lerninhalte, Digitalisierung und akuten Lehrermangel in einer Überforderungssituation. Zudem sei die Ausbildung in Hessen mit sieben Semestern kürzer als in den meisten anderen Bundesländern, wo Grundschullehrer in zehn Semestern auf den Beruf vorbereitet werden.

Wenn die Bildungspolitik in diesen Feldern für Entlastung sorge, schlage sich das – so die Einschätzung der Kasseler Forscher – viel stärker in der Qualität des Unterrichts nieder als ein Grundwortschatz.

Die Tagung an der Uni Kassel zum Thema ist bereits ausgebucht.