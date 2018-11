Tag der offenen Tür im REFA-Seminarzentrum Kassel

Am Freitag, 16.11.2018, ab 13:00 Uhr, lädt REFA-Hessen e.V. zum Tag der offenen Tür ein. Neben der Einweihung der neuen Räumlichkeiten erwarten die interessierten Besucher interaktive Planspiele,

bei denen sie in spielender Weise Einblicke in die REFA-Ausbildung erhalten. Parallel können sich die Bildungsinteressierten über das erweiterte aktuelle Seminarangebot von REFA Hessen informieren und sich zum lebendigen Gedankenaustausch zusammenfinden. Ab 17 Uhr ist für das leibliche Wohl gesorgt, Parkmöglichkeiten stehen ausreichend auf dem Parkplatz des Metro-Marktes zur Verfügung.

Startschuss für den Erweiterungsbau des Seminarzentrums für REFA Hessen war Ende 2017. Nun, in der Fertigstellung, bietet der Komplex eine Gesamtfläche von 220 Quadratmetern. Untergebracht sind dort neue Büro- und weitere Seminarräume. REFA Hessen, die renommierte Institution für berufliche Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Industrie, Handwerk, Logistik und Qualitätsmanagement, hat damit am Standort Kassel neue, dringend benötigte Kapazitäten geschaffen.

Insbesondere die gestiegene Zahl von parallel stattfindenden Wochenendveranstaltungen für IHK-Meister, Fachwirte und Betriebswirte können nun auf bis zu 12 Seminarräume für 240 Teilnehmer verteilt werden.

Fragen zu den Lehrgängen beantwortet Alexander Appel, Leiter REFA-Seminarzentrum Kassel, unter Tel. 0561 581401 oder per E-Mail: a.appel@refa-weiterbildung.de. Weitere Informationen auch auf der Homepage.