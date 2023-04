Wie wird das Wetter am langen Wochenende in Kassel?

Von: Caspar Felix Hoffmann

Trotz Wolken und etwas Regen können sich die Hessen am langen Wochenende auf Frühlingswetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit bis zu 19 Grad.

Kassel – Ein regnerischer Start und ein sonniges Ende stehen den Menschen in Hessen bevor. Nach einer unbeständigen ersten Tageshälfte gibt es am Freitagnachmittag und -abend (28. April) Regen und einzelne Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 19 Grad, in höheren Lagen 11 bis 14 Grad. Der Wind weht den Angaben zufolge schwach bis mäßig. Im Bereich der Gewitter kann es starke bis stürmische Böen geben.

Frühlingshaftes Wetter am Wochenende in Kassel. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Frühlingswetter am Wochenende in Kassel: Ein paar Wolken, etwas Regen

Der Samstag (29. April) beginnt laut DWD mit vielen Wolken und örtlich etwas Sprühregen, ab dem Nachmittag lässt der Regen weitgehend nach. Das Thermometer zeigt Höchstwerte von 13 bis 17 Grad, in höheren Lagen 9 bis 12 Grad. Der Wind weht meist schwach, so der DWD weiter.

Am Sonntag (30. April) ist es laut DWD heiter und trocken. Zeitweise ist es wechselnd bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 19 Grad, in den Hochlagen von Rhön und Taunus bei 12 bis 14 Grad. Der Wind weht schwach. (cas)