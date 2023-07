Schoellers Vorschlag für Wilhelmshöher Allee: Reicht hier eine Autospur?

Von: Matthias Lohr

Die Wilhelmshöher Allee in der Nähe der Innenstadt: Die Straße wird in weiten Teilen ihrem Boulevard-Charakter nicht gerecht, findet Kassels neuer Oberbürgermeister Sven Schoeller. Könnte etwa hier zwischen Universität und Brüder-Grimm-Platz auf einen Fahrstreifen für Autos verzichtet werden? © Matthias Lohr

Im HNA-Interview kritisierte Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller, dass die Wilhelmshöher Allee zu wenig Boulevard sei. Kann ein Autostreifen wegfallen? Die Reaktionen sind unterschiedlich.

Kassel – Mit seinem ersten großen Interview als neuer Oberbürgermeister hat Sven Schoeller gleich für Gesprächsstoff gesorgt. Am Montag kritisierte der Grünen-Politiker in der HNA, dass die Wilhelmshöher Allee in weiten Teilen ihrem Boulevard-Charakter nicht gerecht werde. Aus seiner Sicht brauche es keine zwei Auto-Fahrspuren in beide Richtungen. Schoeller schlug vor, „etwa einen Radstreifen“ zu installieren. Dafür gab es Lob und Kritik.

Bei Instagram schrieb ein Nutzer: „Ich freue mich, dass sich mal jemand traut, vermeintliche Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen.“ Ein anderer befürchtet Dauerstaus und urteilt: „Wer die Willi-Allee einspurig machen will, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Es bleibt also dabei: Über kein Thema wird in Kassel so emotional gestritten wie über die Verkehrswende.

Auch in der Politik sind die Reaktionen gespalten. Die Junge Union etwa nimmt Schoellers Pläne mit „großer Sorge“ zur Kenntnis, wie der Kasseler Vorsitzende, Maximilian Schäfer, in einer Pressemitteilung erklärt. Er befürchtet ein Verkehrschaos und einen „regelrechten Kulturkampf zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern“. Der CDU-Nachwuchs fordert den Oberbürgermeister daher auf, „ideenoffener verschiedene Lösungsansätze zu prüfen, ohne die Straßeninfrastruktur maßgeblich zu beeinträchtigen“ und „direkt die erste und ideologisch aufgeladene Idee umsetzen zu müssen“.

Auch beim Koalitionspartner FDP, der im Rathaus mit Grünen und CDU das Jamaika-Bündnis bildet, stößt der Vorschlag auf Skepsis. Parteichef Matthias Nölke versichert, dass man offen sei, bestimmte Bereiche in Kassel attraktiver zu gestalten, „eine einspurige Wilhelmshöher Allee halten wir jedoch nicht für sinnvoll, weil wir Zweifel haben, ob dann die Leistungsfähigkeit noch gegeben ist“. Zudem sei fraglich, ob für solch einen Umbau die finanziellen Ressourcen vorhanden seien.

Schoellers Parteikollege, Stadtbaurat Christof Nolda, ist erwartungsgemäß deutlich aufgeschlossener. Zwar sei die komplexe Kreuzung Wittrockstraße/Germaniastraße auf Höhe des Wehlheider Platzes „ein echtes Nadelöhr“, anderswo sieht er aber ein „deutlich erkennbares Potenzial, um eine der Kfz-Spuren pro Richtung anders zu nutzen“ – so zwischen Rathenau- und Brüder-Grimm-Platz in der Nähe der Innenstadt sowie zwischen Virchow- und Oetkerstraße auf Höhe der Helios-Kliniken.

Sollte es gelingen, „den Kfz-Verkehr auf weniger Fahrspuren und damit weniger Fläche abzuwickeln“, bieten sich laut Nolda Chancen – etwa für den Fuß- und Radverkehr, die Entsiegelung, die Begrünung und die Nutzung durch Anlieger, zum Beispiel Gewerbetreibende.

In der SPD sieht man dagegen anderswo Handlungsbedarf. Der verkehrspolitische Sprecher Lars Koch verweist darauf, dass es schon jetzt eine gute Radverbindung zwischen West und Ost durch die parallel verlaufende Goethestraße und das Königstor gebe. Bevor nun ein Radstreifen auf der Wilhelmshöher Allee geplant werde, sollten erst einmal die „beschlossenen Pläne zur Förderung des Radverkehrs“ umgesetzt werden, die im Radverkehrskonzept festgelegt sind.

Zumindest bei den Sozialdemokraten in Wehlheiden hatte man dies vor vier Jahren noch anders gesehen. Damals sorgte eine Forderung des SPD-Ortsvereins für Schlagzeilen. Die Wilhelmshöher Allee wurde als „überbreit“ kritisiert. Zwischen Querallee und Virchowstraße sollte sie darum wieder einspurig werden, wie es bereits bis Anfang der 1970er-Jahre der Fall war.

Der Vorschlag fand keinen Anklang. Damals argumentierte die Stadt unter anderem mit dem Verkehrsaufkommen. Das sei zwischen dem ICE-Bahnhof und dem Brüder-Grimm-Platz mit werktäglich bis zu 23 000 Kfz doppelt so hoch wie auf der anderen Seite der Allee Richtung Bergpark, wo die Straße bereits einspurig ist. (Matthias Lohr)