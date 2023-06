Lübcke-Ausschuss: SPD-Berichterstatter kritisiert „respektlosen Umgang“

Von: Matthias Lohr

Gedenken für Walter Lübcke: Am vierten Jahrestag der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten gedachte die evangelische Kirche an der Martinskirche mit der Initiative „Offen für Vielfalt“ und Oberstufenschülern des Engelsburggymnasiums dem CDU-Politiker. © Schachtschneider, Dieter

Im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Mordfall Walter Lübcke gibt es Streit um den Abschlussbericht von Gerald Kummer. Im Interview kritisiert der SPD-Politiker vor allem die CDU.

Wiesbaden – Mehr als zwei Jahre hat der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags ein mögliches Behördenversagen im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke untersucht. Nun kommt es erneut zum politischen Streit. Den Abschlussbericht des Berichterstatters Gerald Kummer (SPD) hat vor allem die CDU als fehlerhaft kritisiert. Deren Obmann Holger Bellino legte einen eigenen Bericht vor. Über den soll im Juli im Landtag abgestimmt werden. Die Opposition ist darüber entsetzt. Auch Horst Paul Kuhley von der Kasseler Initiative Nachgefragt kritisiert: „Der Lübcke-Ausschuss wird durch das Mehrheitsdiktat der Regierungsfraktionen im Nachhinein lächerlich gemacht.“ Wir sprachen mit Gerald Kummer (64) über den ungewöhnlichen Vorgang.

Herr Kummer, laut CDU und Grünen ist Ihr Abschlussbericht qualitativ ungenügend und fehlerhaft. Haben Sie nicht sorgfältig gearbeitet?

Natürlich habe ich das. Ich habe großen Wert darauf gelegt, dass es ein unparteiischer Bericht wird. CDU-Obmann Holger Bellino hat bis heute keine Beweise vorgelegt, warum seine Kritik an meinem Abschlussbericht gerechtfertigt ist. Anfänglich hieß es, mein Bericht sei fehlerhaft und politisch einseitig, dann hieß es, er sei schlecht, und am Ende dann sehr schlecht. Das ist eine Diskreditierung meiner Person und trifft auch meine wissenschaftliche Mitarbeiterin, mit der ich den Bericht seit Beginn des Ausschusses erarbeitet habe. Die Kritik von Bellino steht auch in diametralem Widerspruch zu den Äußerungen der Grünen-Obfrau Eva Goldbach. Sie sagt, dass es bei den Kernaussagen in beiden Berichten kaum substanzielle Unterschiede gibt. Warum ist der von mir vorgelegte Abschlussbericht dann so schlecht? Der respektlose Umgang wird der schlimmen Tat nicht gerecht.

Die Initiative Nachgefragt kritisiert, dass die CDU einen Abschlussbericht haben wollte, der ihre Innenminister Volker Bouffier, Boris Rhein und Peter Beuth von jeglicher Verantwortung für Versäumnisse des Verfassungsschutzes freispricht. Sehen Sie das auch so?

Die Kritik der Initiative Nachgefragt ist naheliegend. Mich trifft auch, dass es immer wieder heißt, mein Entwurf sei der Abschlussbericht der Opposition. Das ist die falsche Betrachtungsweise. Ich bin überzeugt: Herr Bellino hat schon lange an seinem alternativen Bericht gearbeitet. So etwas schreibt man nicht von heute auf morgen. Herr Bellino ist ein Vertreter des alten Politikstils. Für ihn ist alles, was die Opposition macht, falsch. Und alles, was die Regierung macht, ist richtig. Solch eine Politik wollen die Menschen heute nicht mehr. Es sollte weniger Fronten geben. Man muss mehr aufeinander zugehen.

Zu Beginn haben alle Fraktionen immer wieder betont, wie wichtig die Gemeinsamkeit im Ausschuss sein soll. Nun wird es keinen gemeinsamen Abschlussbericht geben. Was bedeutet das?

Mitte Juli wird der Landtag über beide Berichte diskutieren. Mein Entwurf wird von der Opposition über ein Minderheitenvotum in die Debatte eingebracht. Dann kann sich die Öffentlichkeit ein Bild davon machen, ob der Bericht wirklich unmöglich ist. Ich setze mich gern mit Fehlern auseinander, aber man möge mir doch bitte im Detail zeigen, wo mein Bericht fehlerhaft ist.

Welches ist für Sie die wichtigste Erkenntnis des Ausschusses?

Dass man den langjährigen Straftäter Stephan Ernst aus dem Blick verloren hat. Man hat vorliegende Informationen nicht gesehen und ausgewertet. Stattdessen hat man gesagt, Ernst sei abgekühlt gewesen. Mehrere Experten haben im Ausschuss jedoch deutlich gemacht, dass es solch eine Vorstellung nicht gibt.

Immer wieder wurde im Ausschuss die Frage gestellt, ob der Mord an Walter Lübcke hätte verhindert werden können. Haben Sie eine Antwort darauf gefunden?

Das ist sehr schwierig zu beantworten. Wäre Stephan Ernst weiter beobachtet worden, hätte wohl auch im Sinne der Prävention gehandelt werden können. Insofern spricht einiges dafür, dass man den Mord hätte verhindern können. Letztlich beweisen kann man das jedoch nicht. Es ist nur eine Vermutung.

Ist der Lübcke-Ausschuss nun gescheitert?

Insgesamt nicht, nein. Es sind ja Fehler zutage getreten. Die werden klar benannt. Gescheitert ist der Ausschuss insofern, als sich die demokratischen Parteien nicht auf einen gemeinsamen Bericht einigen können.

Die Familie Lübcke hat davor gewarnt, die Aufarbeitung des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten im Landtagswahlkampf zu instrumentalisieren. Wie groß ist die Gefahr, dass dies so kommt?

Ich werde das auf keinen Fall zum Wahlkampfthema machen, aber die Gefahr besteht immer. Wichtig ist, dass der Abschlussbericht im Plenum vor der Sommerpause diskutiert wird. Andererseits ist das Leben immer politisch. In einem Landtagswahlkampf geht es nicht nur um das Programm der Zukunft, sondern auch um das Handeln der Regierung in der Vergangenheit. Das ist normal. Ich appelliere jedoch an alle, dies mit der gebotenen Sorgfalt zu tun. Ein bisschen Demut ist hier wichtig. (Matthias Lohr)