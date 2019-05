Park Schönfeld: Darum musste das Restaurant schließen - Nun äußert sich der Betreiber

Christina Hein

1960 in Wuppertal geboren. Sie studierte Romanistik und Germanistik in Köln und Göttingen und arbeitete anschließend für verschiedene Medien. Seit 1992 ist sie Redakteurin der HNA-Lokalredaktion Kassel. Außerhalb der HNA widmet sie sich vor allem ihrer Familie, Frankreich und der Literatur, am liebsten der französischen Literatur von George Sand über Albert Camus bis Anna Gavalda.

chr@hna.de