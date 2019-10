Fleischlos oder vegan genießen

Restaurant Namaste verwöhnt seine Gäste mit indischer und ayurvedischer Küche

Vegetarische Gerichte unterstützen nicht nur den Kampf gegen den Klimawandel, sondern sind derzeit auch noch sehr beliebt.

Das Restaurant Namaste an der Treppenstraße in Kassel ist ein beliebtes Familienunternehmen, was mit seinen qualitativ hochwertigen, vegetarischen und veganen Gerichten aus der indisch/ayurvedischen Küche immer wieder neu begeistert.

„Unser Restaurant besteht seit über fünf Jahren und wird von immer mehr Gästen jeder Altersklasse besucht. Die Kunden legen immer stärker Wert auf nachhaltiges und gesundes Essen, das zugleich einen kulinarischen Genuss anbietet“, sagt eins der Familienmitglieder Wimal Chabra.

Im Restaurant Namaste werden die Gäste mit appetitlich zubereitetem saisonalem gemischtem Gemüse aus der Region, Basmatireis und hausgemachten indischen Brot, sowie weiteren Spezialitäten in angenehmer Atmosphäre verwöhnt.

Die Gerichte, die mit dem typischen aufregenden Geschmack Indiens zu verbinden sind, werden im Namaste als Menüs angeboten, die zu einem fairen Preis erschwinglich sind. Durch die Soßen und Dips erhält jedes Gericht seine eigene besondere Note, die Babita Chabra, ein weiteres Familienmitglied, nach geheimen Rezepten aus der Heimat liebevoll zubereitet.

+ 10000 Artikel zur Auswahl: Wishishar Chabra bietet in seinem Asia Markt an der Oberen Königsstraße fast das gesamte Sortiment fernöstlicher Lebensmittel, darunter auch indisches Gebäck. © Peter Dilling Wer sich zu Hause auch an der indischen oder ayurvedischen Küche versuchen möchte, findet entsprechende Zutaten im asiatischen Lebensmittelmarkt „Caravan“, den man in der Oberen Königsstraße in Kassel finden kann. Diesen betreibt die Familie Chabra seit über 20 Jahren und versorgt ebenso seit vielen Jahren Kunden wie die Habichtswald-Klinik mit ayurvedischen Produkten.

Das „Caravan“ bietet mehr als 10.000 verschiedenste Produkte in seinem Sortiment an, wo Wishishar Chabra, der Inhaber des Caravan und Namaste immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht.

Restaurant Namaste, Treppenstr. 9, 34117 Kassel, Tel. 0561/20260398

www.namaste-kassel.de

Caravan, asiatische Lebensmittel, Obere Königsstr. 1, 34117 Kassel

Tel. 0561/779452

Hier finden Sie das Restaurant Namaste an der Treppenstraße: