Rheinmetall peilt Übernahme von Krauss Maffei Wegmann an

Mit hervorragenden Geschäftszahlen im Rücken hat der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall die Übernahme des Konkurrenten Krauss Maffei Wegmann (KMW) ins Visier genommen.

Man sei auf einem guten Weg, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Mittwoch in Düsseldorf. Dabei geht es um den 50-Prozent-Anteil von KMW an der deutsch-französischen Rüstungsholding KNDS, die andere Hälfte gehört dem französischen Staatsunternehmen Nexter.

Rheinmetall und KMW haben beide Werke in Kassel. Rheinmetall beschäftigt in Kassel gut 1000 der 23.000 Mitarbeiter, für KMW arbeiten in drei Werken an die 1500 Menschen. Die Düsseldorfer würden gern den KMW-Anteil an KNDS übernehmen. Eigentümerin der Münchner KMW ist die Familienholding Wegmann Unternehmens-Holding GmbH & Co. KG in Kassel.

Unternehmen könnte Kampfpanzer entwickeln

Der Düsseldorfer Konzern hatte bereits in der Vergangenheit Interesse an der Münchner Firma bekundet, nun könnte er dieses Vorhaben umsetzen. KNDS steht für „KMW + Nexter Defence System“. Die Holding war 2015 gegründet worden, um militärische Großprojekte gemeinsam zu stemmen. Vorbild ist der europäische Flugzeugbauer Airbus. Kommt Rheinmetall zum Zug, könnte das neue Unternehmen einen Kampfpanzer entwickeln, der 2030 fertig sein könnte.

Knackpunkt ist nach Darstellung von Papperger ein Vorkaufsrecht der Franzosen. Letztlich sei die Übernahme eine politische Angelegenheit, man verhandele mit der Bundesregierung und mit der französischen Regierung.

Deutsche Seite im Gemeinschaftsunternehmen stärken

Würde Rheinmetall bei KNDS einsteigen, wäre die deutsche Seite im Gemeinschaftsunternehmen wesentlich gestärkt. Branchenexperten zufolge könnte Rheinmetall langfristig eigenes Geschäft in die Holding einbringen, dadurch könnte der Anteil der Düsseldorfer auf bis zu 75 Prozent steigen. Papperger sagte zwar, man wolle „am liebsten 51 Prozent“, räumte aber ein, dass dies aufgrund der Haltung Frankreichs schwierig sein dürfte. Juniorpartner wolle man aber nicht werden.

Deutschland und Frankreich sind auf politischer Ebene seit Längerem übereingekommen, bei Militärprojekten stärker zusammenzuarbeiten – so soll ein Kampfjet unter Führung der französischen Seite gebaut werden, ein Kampfpanzer unter Führung der deutschen Seite. Offen sei noch, welche Firmen mitmachen. Von KMW stammt die Karosserie des Leopard-Panzers, dessen Kanone ist von Rheinmetall. Die beiden Firmen sind nicht nur Konkurrenten, sondern mitunter auch Geschäftspartner.

Rheinmetall Geschäftszahlen dank Rüstungssparte positiv

Unterdessen legte Rheinmetall Geschäftszahlen vor, die in der Rüstungssparte sehr positiv ausfielen - in diesem Bereich kletterte der Umsatz 2018 um 6,1 Prozent auf 3,22 Milliarden Euro. 2019 soll das Plus sogar bei neun bis elf Prozent liegen. Grund: Die weltweit steigende Nachfrage nach Militärgütern. Rheinmetall stellt unter anderem Panzer, Munition und Flugabwehrsysteme her. Schwach lief es hingegen in der Autozulieferer-Sparte des Konzerns.

Unmut wegen Militärlaster für Saudi-Arabien

Für Unmut sorgte das Thema Saudi-Arabien. Dorthin wollte Rheinmetall 120 Militärlaster mit Anhängern liefern, die Exportgenehmigung für den 136-Millionen-Euro-Auftrag liege längst vor, hieß es. Doch die Bundesregierung bat darum, vorerst zu warten. Dieser Bitte kam Rheinmetall nach. Sollte die Exportgenehmigung entzogen werden, würde man Entschädigung verlangen, stellte Papperger klar. (dpa/mwe)