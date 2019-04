Rosenheim-Cop "Michi" freut sich über Kasseler Polizei-Auszeichnung

GdP-Stern-Verleihung in der Baunataler Stadthalle: (von links) Alexander Ollig, Produzent der „Rosenheim-Cops“, Schauspieler Max Müller, Kassels GdP-Vorsitzender Lars Els ebach sowie die Journalisten Claudia Weingärtner und Frank Schneider (beide Chefreporter bei der Bild-Zeitung).

Für die Gewerkschaft der Polizei ist Max "Michi" Müller der Lieblings-Beamte. In Baunatal erhielt der "Rosenheim Cop" den GdP-Stern. "Bild"-Chef Julian Reichelt blieb dagegen fern.

Max Müller spielt seit 19 Jahren in der ZDF-Fernsehserie „Die Rosenheim-Cops“ den Polizisten Michi Mohr. Bei so vielen „Ms“ als Anfangsbuchstaben kann es schon mal leicht zu Verwechselungen kommen. Auch bei Kassels Oberbürgermeister. Christian Geselle redete am Samstagabend den 54-jährigen Schauspieler aus Österreich zunächst als „Lieber Max Mohr“ an, korrigierte aber umgehend den Fehler und fügte dann hinzu: „Sie sind es einfach“. Damit meinte Geselle, dass Müller durch und durch den Polizisten Mohr verkörpert.

Als wäre er einer von ihnen, so behandelten auch die echten Polizisten am Samstagabend den Schauspieler. In der Baunataler Stadthalle wurde Müller von der Kasseler Kreisgruppe der Gewerkschaft der Polizei (GdP) mit dem GdP-Stern 2019 ausgezeichnet.

Müller stelle für die Zuschauer den idealtypischen Polizeibeamten dar, der immer hoch motiviert ist, auch wenn er von den beiden ermittelnden Hauptkommissaren zuweilen wie ein Laufbursche behandelt werde, sagte Lars Elsebach, Vorsitzender der GdP Kassel, bei seiner Laudatio. Suche man in der Literatur, welches die Charaktereigenschaften eines Polizeibeamten sein sollten, stoße man auf Begriffe wie Teamgeist, Kommunikationsstärke, Flexibilität, Umsicht, Durchsetzungsvermögen, Beherrschtheit, aber auch Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen, Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Höflichkeit. „Das alles sind Werte, die unser Michi, wie er liebevoll von seinen Fans genannt wird, vollständig verinnerlicht hat.“

✨Letzte Folge bevor die Wiederholungsstrecke anfängt!✨

Heute 19:25 Uhr: "Tödlicher Schlaf" // Nach einer durchzechten Nacht schlafen der Bestatter Klaus Niedermayer, der Unternehmer Jörg Breitwieser und... https://t.co/mm9jVAbs5M — Die Rosenheim-Cops (@rosenheim_cops) 2. April 2019

Höflich und außerordentlich freundlich ist Max Müller auf alle Fälle. Er ließ sich mit allen Fans in der Stadthalle fotografieren und gab reichlich Autogramme.

Schon als Kind habe er sehr oft mit der echten Polizei zu tun gehabt, erzählte Müller, der in Klagenfurt am Wörthersee (Österreich) aufgewachsen ist. Seine Eltern waren zwar nicht bei der Polizei, aber sangen im Polizeichor mit. Und deshalb seien viele Polizisten oft in Uniform zu ihnen nach Hause gekommen, um zu proben. „Das fand ich als Junge sehr beeindruckend, ich wollte aber trotzdem Schauspieler werden.“ Und Sänger. Müller studierte neben Schauspiel auch Gesang. Wenn er nicht für die „Rosenheim-Cops“ vor der Kamera steht (gedreht wird von März bis November), gibt der Bariton Konzerte.

Der andere Preisträger, der am Samstag mit dem GdP-Stern 2018 ausgezeichnet wurde, kam nicht selbst vorbei, sondern grüßte die Gäste in Baunatal per Videobotschaft. Julian Reichelt, Chefredakteur der "Bild"-Zeitung, musste seine Teilnahme kurzfristig absagen, weil er von Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender des Axel-Springer-Verlags, zu einer Dienstreise verpflichtet worden war.

Stattdessen nahmen Claudia Weingärtner und Frank Schneider, beide Chefreporter der "Bild"-Zeitung, die Auszeichnung in Baunatal entgegen. Reichelt bekam den Preis für eine Spendenaktion, die das Boulevard-Blatt nach den Ausschreitungen beim G 20-Gipfel in Hamburg organisiert hatte. Im Juli 2017 waren mehr als 800 Polizisten bei den Einsätzen verletzt worden. Die "Bild" sammelte Spenden, die den verletzten Beamten und ihren Familien für einen Kurzurlaub zur Verfügung gestellt worden waren.

Damit sei die Verbundenheit der Bürger mit der Polizei zum Ausdruck gebracht worden, sagte der GdP-Landesvorsitzende Andreas Grün, der die Laudatio hielt. „Das hat viele Kollegen berührt.“

GdP-Stern: Preisträger

Seit 1988 verleiht die Kasseler Kreisgruppe der Gewerkschaft der Polizei (GdP) den GdP-Stern an Personen, die dazu beitragen, das Bild des Polizeiberufs positiv zu fördern. Preisträger waren unter anderem der frühere hessische Ministerpräsident Hans Eichel, Jürgen Heinrich („Wolfs Revier“), Iris Berben für ihre Darstellung als „Rosa Roth“, Evelyn Hamann („Adelheid und ihre Mörder“), Jan Fedder („Großstadtrevier“), Ulrike Folkerts („Tatort“), Henning Baum („Der letzte Bulle“) und die Schriftstellerin Nele Neuhaus. Auch Journalisten wurden schon mit dem GdP-Stern ausgezeichnet, wie die beiden HNA-Redakteure Jörg Steinbach und Ulrike Pflüger-Scherb.